Nel 17esimo turno nessun problema per i cratensi e i lametini che confermano il loro dominio nei rispettivi gironi, così per i rossoverdi col nuovo allenatore Nello Gambi. Sette gli incontri che per varie ragioni sono stati rimandati

Il weekend di campionato è stato ricco di spunti, passando un po’ dalle prove di forze delle squadre di vetta. In ogni girone ci sono delle gerarchie ben precise, blocchi importanti da considerare anche per il mantenimento della categoria e sette partite che non hanno visto il novantesimo minuto. Ecco il riepilogo dei quattro gruppi calabresi.

Girone A

Negli anticipi cade letteralmente il fattore casa. Un pari 1-1 tra Diamante e Corigliano, tre sono state le vittorie in trasferta, due reti bastano a Themesen e Roggiano per avere la meglio su Luzzese e Geppino Netti, un gol di misura invece al Kratos per imporsi sulla Real Trebisacce: i cratensi hanno vinto 15 su 16 gare disputate sinora. Ieri pomeriggio solo un confronto in campo arriva senza problemi al fischio finale rispetto ai tre previsti, quello che ha premiato la riscossa del Spezzano per 3-0 sul San Lucido. Non si gioca Mirto-Acri per questioni di pioggia, sospesa San Marco-Bisignano sullo 0-1 per infortunio del direttore di gara.

Girone B

La giornata si è aperta con una ricca goleada del Real Cosenza sulla Brutium per 4-1: la squadra di casa ha preso ormai le misure al campionato e sa di poter essere protagonista sino alla fine. Nelle partite svoltesi ieri pomeriggio, il maltempo è stato probabilmente il maggiore protagonista. San Mauro-Garibaldina, Cutro-Rocca di Neto e Stelle Azzurre-San Fili devono arrendersi al maltempo, si è giocato altrove non sempre in condizioni pienamente ideali. Brillano Scandale e Silana, con due gol hanno vinto gli incontri in trasferta sul campo del Decollatura e del San Mango. Una sola marcatura ha dato tre punti al Cirò sul Cus.

Girone C

La vetta della classifica resta saldamente in mano alla Promosport Lamezia, capace di vincere il primo anticipo per 2-0 contro il Laureana. Una rete invece basta e avanza al Pizzo per allargare i patemi del Stella Mileto. Maltempo protagonista anche in questo gruppo, Sersalese-Taverna, Prasar-Montepaone e Soverato-Palermiti devono rientrare negli spogliatoi in anticipo, il maltempo non consente soprattutto nella zona promozione una piena uniformità. In campo sono andati in parità 1-1 Rosarnese e Piscopio, colpo del Sant’Onofrio 3-1 sulla Real Fabriziese: la squadra di casa ha decisamente cambiato marcia nelle ultime gare.

Girone D

È l’unico gruppo dove tutte le gare sono andate in scena senza problemi di maltempo evidenti. Le big nelle contese del sabato confermano l’attitudine offensiva. Poker del Polistena sulla Campese, esordio con vittoria per il neotecnico Gambi. Il Catona fa 5-0 sul Gebbione, in gol Reginaldo ma soprattutto emerge la tripletta di Lancia. Restando al sabato pareggiano 1-1 Ardore e Lazzaro, 3-2 del Rizziconi sul campo del San Gaetano. Ieri pomeriggio, pari un po’ spiazzante del Taurianova, 1-1 a Roccella contro l’ultima in classifica: un punto che fa morale per i padroni di casa, ma allontana gli ospiti a quattro lunghezze dal Polistena. Bagnarese (2-1 sulla Bovese) è in zona playoff, incroci con soddisfazioni miste per due piazze con: Siderno-Gallina 1-0 e Gallinese-Città di Siderno 3-2.