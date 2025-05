Il secondo turno play off concentrerà le attenzioni sulle prime finali di ogni girone. Dall’altra parte, tre spareggi da dentro o fuori per celebrare la salvezza o disperarsi sportivamente per la retrocessione. Ecco le gare in programma

Il tempo stringe e bisognerà affilare le armi, calcisticamente parlando. Sarà un’altra domenica di grande intensità con gli spareggi di una Prima Categoria che sta ritrovando verve e spettacolo. Magari i valori tecnici non sono quelli di un tempo, ma soprattutto per il salto di categoria lo spettacolo sarà più che gradevole nella domenica calabrese.

Intensità ma soprattutto colpi tecnici importanti saranno alla base dei quattro spareggi per i play off, per andare a scremare poi con le due finalissime previste per il primo giorno di giugno.

Quattro posti, quattro speranze di proseguire la stagione, quindi, partendo dal girone A con l’incontro tra Bisignano e Themesen. Arrivano al match di Taverna di Montalto con la consapevolezza di una grande stagione, andando oltre le previsioni e vorranno strappare il pass per la sfida contro la vincente del girone B. In questo caso sono in ballo Scandale e Rocca di Neto, squadre che sono abituate a saper stringere le loro maglie difensive, giocando quasi metro su metro.

Non mancheranno le emozioni nemmeno nella gara del girone C tra Promosport Lamezia e Pino Donato Taverna, nel corso della fase regolare avevano anche assaggiato il sapore della vetta per poi cedere alla grande avanzata del Pizzo.

Nell’ultimo gruppo, invece, tanta attesa per Taurianova-Catona, squadre che hanno riposato per un turno e vorranno dare il massimo. Sfida accesissima quella prevista in terra reggina, del resto la qualità dell’attacco in entrambe le parti impressiona e sarà garanzia di show.

Ricordiamo come le squadre che giocano in casa, meglio classificate nella fase regolare, avranno un doppio vantaggio: oltre alla vittoria, potrebbero prevalere sull’avversario riuscendo a pareggiare anche al termine dei centoventi minuti. Un aspetto valevole per i playoff e i playout, se ne giocheranno tre dopo aver già registrato l’esultanza di cinque compagini domenica scorsa. Restano da stabilire i verdetti dal girone B al D con Garibaldina-San Mauro, Real Fabriziese-Palermiti e Campese-Gallina. Il fattore interno potrebbe essere abbastanza decisivo.

In tutti i campi inoltre «si dispone l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma dal 21 maggio e per l'intero fine settimana, per commemorare la scomparsa di Nino Benvenuti, storico pugile italiano campione mondiale e olimpico».