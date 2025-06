Un campionato terminato con un quarto posto e a meno uno dalla seconda piazza. Sicuramente una stagione da protagonista per la Silana culminata con una semifinale play off persa poi contro il Rocca di Neto ma, soprattutto, con la vittoria della Coppa Calabria. Ora che l'annata sportiva è terminata, però, il club bianco/azzurro deve iniziare a pianificare e aprire un nuovo capitolo delle proprie pagine sportive, anche perché l'assetto societario sarà profondamente rivoluzionato.

Le dimissioni di presidente e direttore generale

Importanti novità sono emerse innanzitutto nelle ultime ore. La società ha annunciato di aver accettato la richiesta di dimissioni da parte del presidente Giovanni Francesco Perri e del direttore generale Pino Marra che, per motivi personali, e anche di rigenerazione, hanno ritenuto giusto dare la possibilità alla società di incominciare a lavorare nel migliore dei modi con un netto anticipo. Gettate le basi sulla programmazione estiva nella giornata di venerdì scorso, in una riunione con tutti i soci e che ha avuto come focus l'anno agonistico appena conclusosi.

Non solo le dimissioni di presidente e dg. Si sono registrati anche tre nuovi ingressi graditi a tutti i soci e riconosciuti in Salvatore De Marco presidente della Pro Loco, Pasquale Martino e Agostino Marasco. Inoltre, è stato anche rinnovato il direttivo societario e nei prossimi giorni saranno tracciate le linee guida che accompagneranno la nuova Silana.

I ringraziamenti da parte del club

Attraverso i propri canali social, inoltre, il club ha voluto ringraziare il presidente uscente: «Doveroso a questo punto ringraziare il presidente uscente nonostante il campionato, per una serie di motivi anche poco confortevoli, ci ha lasciati con l'amaro in bocca. Siamo però riusciti a portare a casa una coppa, e ciò grazie al presidente che con il suo garbo e la sua gentilezza ha messo a disposizione di questa società tutto quello che era nelle sue possibilità. Grazie al direttore generale Pino Marra, iper-attivo e pronto come sempre a seguire la squadra e a cercare di prendere il meglio. Al prossimo presidente e al prossimo direttore generale fin da oggi possiamo dire che i soci non li lasceranno soli.

Il saluto del direttore generale Marra

Di enorme stima e affetto anche le parole del direttore generale Marra che ha voluto ringraziare così la società: «Grazie tanto quanto sono stati gli anni passati da direttore generale della Silana. Anni importanti, bellissimi e pieni di soddisfazioni. Mi sembra giusto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato con me in questi lunghi e intensi anni: dai presidenti, ai mister, al direttore sportivo, al segretario, a tutti i membri del direttivo, ai soci. Un grazie a tutti i calciatori che negli anni ho avuto modo di conoscere, grazie ai nostri tifosi e a tutti coloro che ci sono stati vicino. Lascio una società sana, forte, viva come dimostrato dall'ultima riunione fatta venerdì scorso. Una società che negli ultimi anni dal punto di vista sportivo si è sempre piazzata nelle zone alte della classifica, quest'anno l'amarezza di un campionato non vinto e comunque stata ripagata dalla vittoria da non sottovalutare della Coppa Calabria. Un grande in bocca al lupo al nuovo rieletto direttivo e sempre forza Silana».