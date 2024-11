Arriva qualche sorpresa nel quinto turno di campionato. Termina l’imbattibilità del Themesen nel girone A, con la manita dei rossoneri che vale la vetta solitaria. Rocca di Neto nel girone B, Soverato e Promosport nel C e i rossoverdi nel gruppo D gli altri team in vetta

Il quinto turno di campionato ha delineato un po’ le gerarchie. I risultati del weekend hanno un po’ ribaltato qualche gerarchia, facendo volare qualche team. Tanti i risultati da osservare, anche in zona salvezza ci sono colpi interessanti in tutti i quattro gironi della Prima categoria calabrese.

Girone A

Il colpo di giornata arriva direttamente dal primo dei tre anticipi. L’impresa è tutta del Diamante, che davanti al pubblico amico ritorna a sorridere e lo fa infrangendo l’imbattibilità del Themesen per 2-1. Gara di sostanza e doppietta di Favieri che rende inutile il punto ospite di De Vincenti. Prosegue poi il bel cammino della Luzzese: supera 2-1 la Geppino Netti e inguaia ancora di più la classifica dei moranesi, fermi a zero. Efficace poi il colpo del San Lucido, che batte 2-0 la FCD Bisignano. Passando ai match di domenica, la copertina brillante tocca all’Acri, col 4-3 sul Real Trebisacce. Il colpo esterno dei rossoneri conferma la verve del gioco di mister Marco Colle, per una squadra che segna tanto e concede qualcosa agli avversari. Nelle altre partite di giornata, s’impone fuori casa il Fuscaldo di misura a Mirto, e il Corigliano per 2-0 a Spezzano, con la squadra ultima e reduce dall’esonero avvenuto nelle scorse ore di Antonio Martino. Il Roggiano invece rimonta due gol sul campo del San Marco, il pari conferma in zona playoff gli ospiti.

Girone B

Tutte le gare del girone si sono svolte ieri pomeriggio, quasi un tuffo al cuore per i nostalgici delle domeniche italiane. Si parte da un match sempre ricco di gol, così come in Coppa Calabria anche in campionato grandinata di reti tra Decollatura e Marca, finita sul 2-5. Lo Scandale tallona a un punto la capolista Rocca di Neto, che osservava il turno di riposo, col 2-0 a Cutro, la Silana invece manca l’aggancio, perdendo per 3-2 contro la Brutium Cosenza. I gol non sono mancati in questo girone, due le quaterne che fanno esultare in particolar modo i tifosi di casa. San Mango e Real Cosenza s’impongono su San Fili e Garibaldina, la forza degli attacchi è il leitmotiv dei match. Il Cus, invece, fa un tris fuori casa sul campo del San Mauro, di misura invece la vittoria delle Stelle Azzurre sul Cirò Marina.

Girone C

Nella giornata del sabato, i due anticipi rispettano pienamente il fattore casa. La Promosport Lamezia batte 1-0 il Bivongi, confermandosi squadra di qualità e dalla difesa granitica. Nel girone dove complessivamente si segna di meno, pesa anche il 2-0 del Pizzo sul Sant’Onofrio. Soverato resta in testa ma impatta col Montepaone 0-0, colpi esterni della Real Fabriziese (1-0 sulla Prasar) e del Piscopio per 3-2 sul Palermiti. Combattuta la gara tra Rosarnese e Mileto sul 2-2, quaterna senz’appello della Sersalese sulla Laureana. Classifica corta in testa con quattro squadre a un punto di distanza, qualche segnale arriva comunque anche da chi cerca di mantenere la categoria.

Girone D

La marcia del Polistena continua, fa quattro su quattro e nella gara d’anticipo riesce a imporsi di misura sul Città di Siderno, grazie a un gol di Corica. Il miglior attacco resta però quello del Gallina, soprattutto dopo il 7-2 esterno sul San Gaetano, trascinati dalla tripletta di Aliquò e dalla doppietta di Falco. Il Catona non fa poker, merito della Bovese che la costringe sul 2-2. Altro pari quello tra Rizziconi e Taurianova 1-1, vittorie di Campese (1-0 sul Lazzaro) e Siderno per 3-0 sul Gebbione. Nonostante le polemiche, colpo esterno della Bagnarese a Roccella 2-0, stesso risultato della Gallinese in casa contro l’Ardore. Classifica da prendere con le molle, al di là di quanto accade in vetta: ci sono ancora da recuperare ben cinque gare nei prossimi giorni.