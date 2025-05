Nei quattro gironi della Prima categoria ci si avvia quasi alla conclusione. Il 29° e penultimo turno di campionato si giocherà quasi interamente in contemporanea e di domenica, ci sarà un solo anticipo oggi che incrocerà Corigliano e Luzzese nel primo girone e praticamente ininfluente ai fini della classifica.

Girone A

Una gara quindi al sabato, le altre sei alla domenica. Le due squadre di Bisignano giocheranno contro due team che lottano per la salvezza. Il Kratos ospiterà Mirto Crosia, gli amaranto invece Geppino Netti e possono concretamente raggiungere la seconda piazza, in posizione privilegiata per i playoff. Spareggi che interessano Roggiano e Themesen con un altro scontro diretto, i ragazzi di Longobucco vorranno vincere proprio perché riposeranno all’ultimo turno. L’Acri invece ospiterà il Fuscaldo, ben più critica la posizione di Spezzano e San Marco, rispettivamente penultima e ultima con difese molto ballerine: si giocherà per la vita, sportivamente parlando. Il San Lucido, invece, se batterà il Diamante sarà salvo.

Girone B

Marca promosso ma non in passerella sul campo dello Scandale, secondo in classifica. I padroni di casa vorranno difendere la seconda posizione, battere i vincitori del girone non sarà comunque una passeggiata di salute. Il Rocca di Neto avrà l’occasione di avanzare in classifica se batterà Decollatura, derby sentito invece a San Giovanni in Fiore tra la Silana e le Stelle Azzurre: da una parte la necessità di migliorare la posizione playoff, dall’altra la necessità di uscire dal calderone dei playout. San Mauro di scena sul campo della Brutium, la Garibaldina ospiterà Cirò Marina e San Fili-Cus a chiudere il quadro di giornata domenicale.

Girone C

È il gruppo più incerto per la vetta, il Pizzo è in testa e avrà l’unica situazione favorevole di poter conoscere il suo destino. Vincendo altre due gare sarà in Promozione, lo scoglio Piscopio – contro una squadra ancora in lotta per i playoff – non sarà per nulla semplice. Sfida dai toni alti tra Taverna e Promosport, una tripla nei pronostici, mentre il segno 1 potrebbe prevalere per il Soverato contro la Rosarnese. Così come invece il segno in trasferta sarà maggiormente considerato per il Bivongi di scena sul terreno della Laureana. Palermiti-Prasar sarà sfida playout, mentre in settimana è stata praticamente certificata la retrocessione della Sersalese che riposerà in questa giornata. Montepaone-Sant’Onofrio e Mileto-Real Fabriziese completeranno il gruppo.

Girone D

Polistena in trepidante attesa per il salto di categoria, mancherà poco per raggiungere il sogno. Una vittoria sul campo del Lazzaro aprirà aritmeticamente le porte per la Promozione, è il primo dei due match point a disposizione dei rossoverdi. Osserverà con attenzione il Taurianova secondo in classifica, a quattro distanze e già sicuro o quasi della piazza d’onore affronterà in casa la Bovese. In attesa di riscatto il Catona, che cercherà punti contro il Gallina a sua volta abbastanza invischiato nella lotta playout. Il Roccella sul campo del San Gaetano potrà trovare tre punti utili almeno per fare gli spareggi in basso, Bagnarese-Gebbione sarà una gara tra squadre già stabili, Campese-Gallinese, Città di Siderno-Ardore e Rizziconi-Siderno possono smuovere ancora molto in classifica.