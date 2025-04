Nel terzo livello regionale i cosentini, se vinceranno oggi contro la Luzzese, conquisteranno aritmeticamente il girone A e l’accesso in Promozione. Negli altri gruppi ci sarà ancora tanto per combattere nelle zone alte della classifica

Solito weekend di grande intensità nei campi, mezzora in più per arrivare negli impianti. Da questo fine settimana gli incontri si giocheranno alle 15.30, il turno che congederà tutti prima della pausa pasquale andrà osservato con particolare attenzione.

Girone A

La grande chance del Kratos contro la Luzzese varrà la vittoria del campionato: tre punti nel match odierno garantirebbero la festa dei tifosi. L’altro club di Bisignano oggi sarà impegnato contro Fuscaldo, particolarmente intenso potrebbe essere il match tra Corigliano e Themesen, occhio anche a San Lucido-Geppino Netti, incontro che coinvolgerà a sorpresa la zona salvezza. Quest’ultima sarà protagonista soprattutto domenica, partendo dal Trebisacce che, nell’ultimo mese, ha dimostrato di essere la squadra più in forma del torneo e affronterà Diamante. Scontro netto tra Spezzano e Mirto Crosia, risalendo in classifica varrà tanto Acri-Roggiano.

Girone B

L’anticipo tra Real Cosenza e Decollatura sarà importante per capire quanto i padroni di casa potranno reggere il ritmo e tentare un eventuale sorpasso in vetta. Il meglio arriverà domani nel girone che, dopo un po’ di tempo, registrerà sette gare a referto. Nelle sei della domenica, il Marca sarà atteso da uno scontro durissimo sul campo della Silana che ha ritrovato l’entusiasmo. L’ottima forma dello Scandale sarà misurata da un San Fili in netta crisi, impegno importante per il Rocca di Neto in casa contro il Cirò Marina. Altri tre match da osservare saranno: Brutium-Stelle Azzurre, Cutro-San Mauro e Garibaldina-Cus.

Girone C

Oggi una gara in programma col Bivongi che vorrà mantenere alte le sue ambizioni sul campo del Piscopio. Nel torneo dove ci sono più cambi in vetta alla classifica, la Promosport ora vorrà mantenere una media altissima e dovrà farlo nell’impegno diretto – e non facile – sul terreno del Soverato. Taverna-Sant’Onofrio e Palermiti-Pizzo strizzano l’occhio decisamente alla zona playoff, soprattutto per non perdere ulteriore terreno in vista del rush finale. Gara da ultima spiaggia per Sersalese-Prasar nelle ultime posizioni, Laureana-Mileto e Montepaone-Fabriziese completeranno il carnet del 27° turno.

Girone D

La quart’ultima giornata del gruppo meridionale riporterà il Polistena allo stadio “Elvio Guida” dopo un bel po’ di tempo. L’incontro di giornata contro il Siderno sarà una festa per la città ma anche per la squadra, soprattutto se conquisterà i tre punti. Nelle quattro gare odierne, da osservare il Taurianova contro l’Ardore, i padroni di casa vorranno restare in scia della capolista. Animo diverso per San Gaetano-Gallinese e Gallina-Gebbione. Nelle partite di domenica, il Catona del nuoto tecnico Felice Malchionna giocherà sul campo della Campese, a vario titolo soprattutto per il mantenimento della categoria le altre gare: Città di Siderno-Bagnarese, Rizziconi-Bovese e Roccella-Lazzaro.