Nel sesto turno i cosentini mantengono il comando nel girone A così come i reggini nel raggruppamento D. Molta più incertezza in vetta sia nel gruppo B che nel C, tante le squadre che possono sognare in grande

La Prima categoria continua a far discutere un po’ tutti i tifosi calabresi, il suo racconto prosegue con le gare del weekend in cui emergono diverse situazioni. Tra squadre in testa, altre che non si presentano nemmeno negli appuntamenti, goleade e polemiche infinite, la terza serie regionale regala sempre ottimi spunti.

Girone A

Per una volta partiamo da una gara che non si è giocata. Il Mirto ha rinunciato all’incontro con la Luzzese, che avrà così tre punti a tavolino. Il derby di Bisignano lo vince il Kratos per 2-1, conquistando la quinta vittoria in campionato. In rimonta anche il 2-1 del Fuscaldo sul Diamante, pesante il colpo esterno, sempre con lo stesso risultato, del San Lucido a Corigliano. Domenica sono arrivate conferme per l’Acri, sempre più capolista del torneo. 3-1 contro Spezzano, ultimo in classifica, e altra giornata da incorniciare per il giovane gruppo rossonero. Si riprende il Themesen, secondo col Kratos, e vincente 3-1 sul San Marco. Con lo stesso risultato termina Roggiano-Real Trebisacce, i padroni di casa senza grossi proclami sono ormai stabili in zona playoff.

Girone B

Nel sabato, gara pirotecnica tra Marca e San Mauro, finita sul 3-2 mentre si fermano sull’1-1 San Fili e Cutro. Con i risultati di domenica, il primato lo conquista proprio il Marca, che affianca a 12 punti Silana e Rocca di Neto, due squadre che si sono sfidate ieri. A San Giovanni in Fiore prima sconfitta della squadra crotonese per 3-0 (primo ko dopo quattro vittorie), il torneo si vivacizza con questo scontro diretto. Bel colpo anche del Real Cosenza, che vince 4-2 a Scandale in rimonta dopo esser andata sul doppio svantaggio. Cosentine con un buon bilancio di giornata, il Cus s’impone di misura sul San Mango, fa 2-2 la Brutium sul terreno della Garibaldina. Il Cirò conquista un 4-2 interno contro Decollatura.

Girone C

Sette gare, cinque vittorie interne, due fuori casa e tutti risultati da no goal, volendo usare un termine da bookmaker. Anche in questo raggruppamento ci sono delle emozioni importanti, la vetta è occupata ora da Soverato (4-0 sul campo della Laureana) e Promosport che vince col minimo scarto sul Sant’Onofrio. Due squadre in testa a 13 punti, tallonate dal Montepaone al quale basta l’1-0 sul Palermiti, ancora ultimo in classifica. Tutte le gare si sono giocate ieri, gli spunti non sono mancati partendo dal 2-0 interno del Piscopio sulla Pino Donato Taverna, stesso risultato di Real Fabriziese-Rosarnese. Girano invece sul 3-0, migliorando la loro classifica verso l’alto, Bivongi e Mileto contro Prasar e Sersalese.

Girone D

C’è tanto da raccontare nel girone a prevalenza reggina, partendo dal Polistena che si riconferma in testa battendo per 2-1 fuori casa la Bagnarese. Tiene la scia il Catona, 3-1 alla Gallinese, colpi esterni di Rizziconi (2-0 a Gallina), della Bovese che si impone di misura a Lazzaro e del Siderno che fa il tris sul campo dell’Ardore. In zona salvezza, il Gebbione si ricarica grazie al 3-1 sul Roccella, a quota zero dopo sei partite di campionato. Taurianova invece si impone sulla Campese per 2-1. In posticipo domenica la gara tra Città di Siderno e San Gaetano, un incontro senza storia terminato addirittura sul 9-1. Mercoledì si tornerà già in campo per un’ampia carrellata di recuperi: Bagnarese-Siderno, Lazzaro-Catona, Gebbione-Gallinese, Gallina-Polistena, Taurianova-San Gaetano.