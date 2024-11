Le due neopromosse mettono subito in evidenza le loro ambizioni con acquisti di spessore. La società di Sant'Eufemia si aggiudica le prestazioni del forte attaccante. Dascoli, Curcio e Staropoli per la squadra di Gioia Tauro

Il calciomercato in Eccellenza inizia a fare sul serio. In vista della prossima stagione le società che parteciperanno al massimo campionato di calcio regionale sono impegnate ad allestire gli organici.

Le trattative sotto l'ombrellone sono tante e nel pomeriggio di oggi sono arrivate anche alcune imporanti ufficialità da due società neo promosse, ma che già rendono evidendi le loro rispettive ambizioni. Promosport e Gioiese hanno infatti piazzato dei veri e propri colpi di mercato.

Angotti alla Promosport

La società lametina si è assicurata le prestazioni di uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni: stiamo parlando di Attilio Angotti. L'attaccante, nato a Lamezia Terme, nel 1988 vanta infatti numeri straordinari nella sua carriera: 242 presenze e 123 marcature complessive.

Inizia il suo percorso giocando quattro campionati consecutivi tra i professionisti: prima con la maglia del Messina (serie B), poi con Vigor Lamezia e Igea Virtus in C2, poi Noto in serie D e tanta tanta esperienza in Eccellenza, categoria nella quale per ben due volte, con il Soriano e con lo Scalea, è stato il bomber principe. Nell'ultimo campionato Angotti ha messo a segno 18 reti con la maglia della Paolana.

Tre inensti per la Gioiese: il comunicato

«La Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Alessandro Dascoli , Vincenzo Curcio e Saverio Staropoli dalle grandi doti tecniche e fisiche. Il primo granitico difensore centrale classe 1990 con trascorsi in serie D e C2 con le maglie di Carpi, Gavorrano,Venezia,Pistoiese, Chieti, Palmese e in Eccellenza con Cittanovese, San Luca, Reggio Mediterranea e Locri, con quest'ultima fresco vincitore del campionato di Eccellenza Calabrese. Velocità e versatilità per l'esterno offensivo lametino classe 1989 proveniente dal Sersale ma con uno score di oltre 150 presenze in serie D tra Cosenza , Sambiase e Vibonese; per poi passare al massimo campionato regionale tra le fila della Palmese, Vigor Lamezia, Amantea, Castrovillari Scalea e Paolana. Visione e controllo sulla mediana per il classe 2003 proveniente dal vivaio rossoblù della Vibonese con una breve parentesi in serie D con il San Luca e in Eccellenza con il Soriano. La società inoltre comunica che anche per la stagione 2022- 2023 la Gioiese 1918 si avvarrà dell'esperienza e del carisma di Nello Gambi il cui profilo vanta diversi campionati di serie C2, C1 e D. Tutto l'entourage gioiese rivolge ad Alessandro Dascoli, Vincenzo Curcio, Saverio Staropoli e Nello Gambi un caloroso benvenuto».