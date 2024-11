La partita clou della giornata tra Altomonte RC e Trebisacce termina in perfetta parità con uno sterile 0-0. Contrariamente al risultato, è stata una gara combattuta, di alta levatura tecnica tra due squadre che non a caso occupano la parte altissima della classifica, nel girone A di Promozione.

Per i padroni di casa poteva essere l’occasione giusta per disegnare una migliore posizione anche in virtù dei risultati altrui, mentre il Trebisacce, vincendo, avrebbe conquistato di diritto la fascia come la rivale ufficiale della DB Rossoblù Luzzi.

Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni dei due tecnici. «Dopo il passo falso contro il VE Rende – l’analisi di mister Pascuzzo dell’Altomonte RC affidato ai nostri microfoni -, avevamo bisogno di una risposta con una grande prestazione e oggi penso che l'abbiamo dimostrato. I ragazzi dopo una settimana difficile con il morale a terra hanno reagito, hanno reagito con una super prestazione. Abbiamo fatto, secondo me – dice il tecnico - un grandissimo primo tempo sul piano del gioco, sul piano dell'intensità. Abbiamo creato tantissimo, è solo mancato il goal, si poteva portare a casa tranquillamente l'intera posta in palio ma è un momento un po' particolare, un momento che gli episodi non girano a nostro favore. La dobbiamo andare a ricercare con questa convinzione – conclude mister Pascuzzo - con questa cattiveria, perché c'è stata troppa disparità tra la partita precedente e questa. Bisogna insistere, la nostra squadra è questa, è capace di fare grandi partite e poi gireranno pure gli episodi.

Un soddisfatto mister Malucchi del Trebisacce: «Devo dire che è stata una partita veramente bella sotto tutti i punti di vista per intensità, qualità di gioco da entrambe le parti. Devo fare i complimenti anche all'Altomonte, ha dimostrato la sua forza, altrettanto i miei ragazzi perché oggi non era facile; eppure, abbiamo fatto una grande prestazione. È chiaro che era una partita che per un episodio poteva girarla a favore di uno o dell’altra squadra – ribadisce il tecnico giallorosso -, in queste partite può succedere di tutto, soprattutto in questi scontri diretti, in queste partite può regnare l'equilibrio e può essere decisa sempre e comunque da un episodio. È chiaro che noi dobbiamo pensare partita per partita, oggi avevamo una partita difficile, forse potevamo anche raccogliere qualcosa di più se fossimo stati fortunati, però potevamo anche perdere – conclude mister Malucchi - perché negli ultimi minuti, proprio nell'ultimo, secondo abbiamo rischiato addirittura di perdere».