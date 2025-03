Il Sersale è pronto a insidiare il quinto posto della PLM Morrone. Nella zona rossa, spareggio salvezza tra Malvito-Juvenilia RCS. Tutte le partite in programma nel fine settimana

Il Campionato di Promozione calabrese girone A, tra l’anticipo di sabato 8 e tutte le altre di domenica 9 marzo tocca quota 24 del calendario della stagione.

Riflettori puntati sull’anticipo con la sfida tra Mesoraca, 2° in classifica con 49 punti, e DB Rossoblù Luzzi, 4° con 44. Sfida nelle sfide con gli ospiti a -10 punti dal vertice e in palese difficoltà nei risultati; di contro i padroni di casa credono al primato e, sebbene sia lontano 5 lunghezze, credono nella scalata e nell’aggancio. Arbitro: Dario Millea di Catanzaro.

La capolista Trebisacce dal passo regolare, sul gong finale contro la PLM Morrone riesce a portare a casa 3 punti che l’avvicinano al traguardo. Quando mancano 7 giornate, il divario con la seconda è ora +5, che possono essere gestiti. Un test casalingo difficile però quello che l’aspetta nella gara contro lo Scalea che, con 26 punti, non può dormire sonni tranquilli, capolista permettendo. Arbitro: Paolo Michele Basile di Vibo Valentia.

Poco sotto, al 3° gradino con 46 punti c’è l’Altomonte RC che viaggerà alla volta di Campora, relativamente tranquillo a centro classifica con 26 punti. Sul campo del tirreno la squadra altomontese è consapevole che non sarà facile, la squadra di casa si distingue per caparbietà e solidità. Arbitro: Lorenzo Zaccaro di Catanzaro.

La PLM Morrone sarà ospite del Soccer Montalto. I granata vantano 41 punti che garantisce il 5° posto ma solo +2 dalla diretta inseguitrice Sersale. Fondamentale puntare al massimo, la distanza di 8 lunghezze dalla seconda inizia a preoccupare per la norma che esclude il diritto alla semifinale playoff se questi toccassero quota 10. I rossoblù locali, penultimi con 15 punti, devono d’altro canto caricare punti nel carniere, sia per la stessa norma e sia per conquistare qualche migliore posizione. Arbitro: Christian Serra di Vibo Valentia.

Il Sersale insidia il 5° posto (39 p) e crede ai playoff che non sono impossibili. Il mezzo passo falso di domenica scorsa contro l’AEK Crotone (2-2 ndr) però pesa. E l’avversario non sarà dei più abbordabili, il Cassano Sybaris (29 p), alla seconda trasferta consecutiva, arriva da una vittoria importante ottenuta sul campo della DB Rossoblù Luzzi che l’avvicina di tanto al traguardo della salvezza diretta e anticipata. Arbitro: Vincenzo Ciacco di Cosenza.

L’AEK Cotrone (24 p) dovrà vedersela in casa con il Cotronei (37). Se i pitagorici si impone il risultato pieno per tenersi fuori dalle sabbie mobili distanti solo 2 punti, il Cotronei sembra di accontentarsi del piazzamento e del diritto di conservare la categoria. Dopo aver galleggiato nei primi 5 posti, gli ultimi risultati hanno di fatto scivolare i giallorossi in basso nella classifica. Arbitro: Vanessa Tempesta di Rossano.

Scorrendo la classifica ed entrando nella zona playout, il Malvito ospita la Juvenilia RCS. Gialloverdi reduci da un pari ottenuto ad Altomonte ma che sicuramente può solo giovare al morale, risultato che non ha invertito la pericolosa tendenza. I rossoblù ospiti arrivano dalla sconfitta interna subita dal Mesoraca, tante recriminazioni ma i numeri dicono 18 punti, pochi per saltare il fosso. Arbitro: Christian Morgese di Vibo Valentia.

Chiude la nostra analisi la gara tra VE Rende e Amantea. Se i padroni di casa sono rassegnati all’infausto destino della retrocessione (forse mitigata da qualche movimento in progetto nella prossima estate), la blucerchiata ha l’occasione di portare a casa 3 punti che la proietterebbero in acque tranquille, tra le pericolanti proprio l’Amantea è nelle migliori condizioni per scalare qualche posizione. Arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti di Paola.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 24ª giornata:

Mesoraca – DB Rossoblù Luzzi

Sersale – Cassano Sybaris

Soccer Montalto – PLM Morrone

Trebisacce – Scalea

VE Rende – Amantea

AEK Crotone – Cotronei

Malvito – Juvenilia RCS

Campora – Altomonte RC

Classifica alla 23ª giornata:

Trebisacce 54 – Mesoraca 49 - Altomonte RC 46 - DB Rossoblù Luzzi 44 – PLM Morrone 41 – Sersale 39 - Cotronei 37 –Cassano Sybaris 29 – Campora e Scalea 26 – AEK Crotone 24 – Malvito 22 - Amantea 22 – Juvenilia RCS 18 - Soccer Montalto 15 - VE Rende 10