Domenica la capolista ospiterà la seconda della classe. PLM Morrone, Altomonte RC, Mesoraca e Cotronei costrette a vincere per mantenere la posizione e sperare. Spareggi in ottica salvezza per Cassano Sybaris, VE Rende, Juvenilia RCS e Soccer Montalto.

Nel campionato di Promozione girone A è in programma per domenica 8 dicembre il penultimo turno (il 13° ndr), prima della sosta natalizia. Diversi i motivi che condizioneranno le attenzioni di tanti con particolari incroci che coinvolgeranno sia la testa che la coda della classifica.

Senza dubbio DB Rossoblù Luzzi – Trebisacce è la gara della giornata. Uno scontro tra le prime due della graduatoria (Db Rossoblù Luzzi punti 30, Trebisacce 27) che vale molto di più dei 3 punti in palio. Per i padroni di casa la vittoria può rappresentare un tentativo di fuga, per gli ospiti un’occasione d’oro per recuperare qualcosa, anche un pari sarebbe accolto con soddisfazione.

Curiosamente, le due squadre sono accomunate dal fattore “zero”, la DB Rossoblù Luzzi non hai mai perso in casa e il Trebisacce non conosce sconfitta nelle gare esterne. In casa la DB Rossoblù Luzzi, nelle precedenti 6 occasioni, ha vinto 4 gare e pareggiato in 2 occasioni. Nel computo casalingo il report delle reti dice 13 fatte e solo 3 subite. Il cammino esterno del Trebisacce è di spessore, 3 vittorie e 3 pareggi con 10 reti fatte e 3 subite. Nella super gara l’arbitro impegnato sarà Margherita E. Pittella di Crotone.

La prima diretta interessata alla gara di Luzzi è la PLM Morrone, terza in classifica con 23 punti, impegnata in trasferta contro lo Scalea, penultimo con 8 punti. Per i cosentini intanto è imperativo portare a casa i 3 punti sperando che nel big match esca una X che consentirebbe di accorciare su entrambe le battistrada. Per la PLM Morrone un percorso esterno caratterizzato da 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (9 reti fatte e 9 subite). Lo Scalea spera di bissare il risultato vincente casalingo ottenuto 2 settimane prima ai danni dell’AEK Crotone. Gli scaleoti in hanno vinto solo in quella occasione perdendo nelle altre 5 realizzando 8 reti ma subendone 24. Dirigerà l’incontro Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

L’Altomonte RC ospiterà l’AEK Crotone, confronto che potrebbe rappresentare la svolta per i diversi obbiettivi. I padroni di casa, in quarta posizione con 22 punti e con orecchie tese verso gli altri campi, dovranno fare innanzitutto risultato pieno per non staccarsi dal treno delle migliori. In casa, al netto della sconfitta contro la capolista sul “neutro” di Taverna di Montalto Uffugo, hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi realizzando 13 reti e incassandone 6. I pitagorici, piazzati a centro classifica con 14 punti, arrivano da 3 sconfitte consecutive che ha causato le dimissioni del proprio tecnico Francesco Maiolo a cui è subentrato Pino Tortora. Fuori casa, in 6 gare, non ha mai vinto pareggiando 4 volte e perdendo in 2 occasioni. Arbitrerà Carmine Pompilio di Rossano.

Nell’anticipo di sabato, il Mesoraca, 5° per differenza reti rispetto al Cotronei con 21 punti, accoglierà il Campora che, con 12 punti, è a stretto contatto con la zona play out. Il Mesoraca non riesce a trovare una continuità nei risultati, le 3 sconfitte e i 3 pareggi ne hanno condizionato l’ambizione di vertice. In casa è imbattuta con 4 vittorie e 2 pareggi. Per il Campora ora il percorso inizia a diventare pericoloso. Dopo un buon avvio, si ritrova ora a guardarsi alle spalle per non essere risucchiato nella zona rosa. Soprattutto dopo le ultime 2 sconfitte consecutive, la necessità di fare punti diventa imperativo. Le polemiche sollevate nel post gara contro il Cassano Sybaris (1-2 ndr) legate alla concessione di un calcio di rigore a sfavore sono ancora vive. L’arbitro incaricato è Christian Serra di Vibo Valentia.

Attesa per Amantea – Cotronei, la prima in netta ripresa e con 15 punti mentre la seconda, forte dei 21 punti, non è più da considerare come la sorpresa del torneo. Una serie di risultati consecutivi, ai permesso ai tirrenici di porre rimedio alla brutta partenza attestandosi nella mediana della graduatoria. In casa ha subito una sola sconfitta, vincendo per 3 volte e pareggiando negli altri 2 confronti. Per il Cotronei un banco di prova importante, dare continuità alle già maturate 3 vittorie esterne ne sancirebbe la pericolosità. Le operazioni di controllo sono affidate a Lorenzo Zaccaro di Catanzaro.

Per il Malvito, 11 punti in classifica, la seconda gara casalinga consecutiva, dopo il Mesoraca contro il Sersale, è un’occasione d’oro per cercare di lasciare le sabbie mobili dei playout. Qualcuna tra le grandi, affrontando i gialloverdi, ha dovuto pagare dazio, DB Rossoblù Luzzi, Altomonte RC, Mesoraca si sono dovuti accontentare di un pareggio. Il Malvito, però, in casa ha vinto solo una volta, pareggiando per 4 volte e una sola sconfitta. Sembra rinvigorito il Sersale che con la vittoria sulla PLM Morrone ritempra le aspettative. Da qualche settimana sembra guarita dalla sindrome della pareggite che ne ha condizionato la condotta, i 20 punti sono comunque da rimpinguare, magari iniziando a vincere qualche gara esterna, al momento nelle 6 gare disputate lontano da casa sono arrivati altrettanti pareggi. Aldo Frascà di Locri sarà il direttore di gara.

Per la Juvenilia RCS brucia ancora la pesante sconfitta nel derby dello Jonio contro il Trebisacce. L’occasione per cancellarla potrebbe essere la sfida interna contro l’ultima in classifica, la Soccer Montalto ferma a 5 punti. Il corredo dei 13 punti rosetani è stato costruito interamente sul proprio campo con 4 vittorie e 1 pareggio cedendo solo in una occasione. La Soccer Montalto non riesce a ripartire, buone prestazioni non fanno da contrappeso con i risultati, in trasferta una sola vittoria (Malvito ndr) e 5 sconfitte. Sarà Riccardo Baronello di Lamezia Terme a giudicare l’incontro.

Sfida spareggio per la salvezza tra Cassano Sybaris e VE Rende, rispettivamente con 11 e 8 punti ed entrambe in zona play out. Al “P. Toscano” sarà l’occasione per il rientro ufficiale nel proprio impianto di mister Diego Burgo che al debutto assoluto a Campora ha portato a casa una vittoria d’oro. Il difficile momento dei cassanesi, intenzionalmente proiettati per le alte sfere ma praticamente al polo opposto, potrebbe essere definitamente dimenticato in caso di vittoria. Spesso il cambio di spartito e del direttore d’orchestra, non supportato da adeguati interpreti, non muta la qualità della melodia. Lo score casalingo biancoazzuro riporta una 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte con 6 reti fatte e 6 subite. Di contro, i biancorossi del VE Rende, pur cedendo in casa contro la capolista nell’ultima giornata, arrivano al confronto con maggiore convinzione nei propri mezzi e con i nuovi innesti pronti al debutto. Il VE Rende non ha mai vinto in trasferta raccogliendo solo un pari e perdendo 5 volte. L’arbitro designato è Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 13ª giornata:

Mesoraca – Campora

Altomonte RC – AEK Crotone

Malvito – Sersale

Cassano Sybaris – VE Rende

Amantea – Cotronei

DB Rossoblù Luzzi – Trebisacce

Juvenilia RCS – Soccer Montalto

Scalea – PLM Morrone

Classifica alla 12ª giornata:

DB Rossoblù Luzzi 30 -Trebisacce 27 - PLM Morrone 23 - Altomonte RC 22 - Mesoraca e Cotronei 21 - Sersale 20 - Amantea 15 - AEK Crotone 14 - Juvenilia RCS 13 - Campora 12 – Malvito e Cassano Sybaris 11 - VE Rende e Scalea 8 - Soccer Montalto 5.