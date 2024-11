Dopo tre settimane di stop, ripartono i campionati e ricomincia anche la corsa per quanto riguarda la classifica generale della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per quanto riguarda il girone A, in vetta c’è il centravanti Valentino Azzinnaro, trascinatore a suon di gol della DB Rossoblù Luzzi. Per lui 74 punti in una classifica nella quale Cortaberria portiere dell’Amantea con 66 punti e Carrozza, difensore della Rossanese con 63, nutrono ancora velleità di vittoria e proveranno fino alla fine a insidiare il centravanti cosentino.

Anche Nesticò del Sersale con 60 punti è in corsa per la prima posizione o, quantomeno, per salire sul podio. Ben piazzato Juan Boiero, portiere del Campora con 56 punti. Più distanti, ma comunque nella Top Ten generale, ci sono Ferreira della Rossanese con 43 punti, Simone Caruso dell’Altomonte con 41, Bongiorno della Rossanese, Franza dell’Altomonte e Renato Prete della Soccer Montalto con 40.

Ricordiamo che Zona D va in onda ogni venerdì sera alle 23.00 (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30. E che alla fine della stagione regolare, verrà stilata la classifica finale, con tanto di premiazione per il vincitore e un riconoscimento anche per il secondo e il terzo classificato.