Carmine Pugliese non è più l’allenatore del Cassano Sybaris (almeno per il momento). È infatti arrivato nelle scorse ore l’annuncio delle dimissioni del tecnico. La decisione, nell’immediatezza della sfida salvezza persa 1-0 dalla formazione cassanese in casa contro il Malvito.

L’allenatore biancoazzurro ha anticipato le proprie intenzioni di fare un passo indietro e lasciare che ora la società valuti e ratifichi la scelta individuando un nuovo profilo tecnico, oppure respinga le dimissioni e contestualmente intervenga in maniera massiccia nel prossimo mercato di riparazione.

Nei programmi societari, l’attuale situazione di organicio sarebbe infatti ben lontana dai progetti stilati alla vigilia del torneo: gli scarni 8 punti in 11 gare la piazzano il Cassano Sybaris in penultima posizione, in condivisione con VE Rende e Scalea.

Tocca ora al presidente Giuseppe Azzolino, al vice Luigi Guidi e al direttore generale Vincenzo Tancredi, unitamente al resto del direttivo societario, scegliere la giusta strada da percorrere per uscire dal fango e continuare a difendere la categoria. Nelle prossime ore se ne saprà di più.