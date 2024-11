Se è prematuro avere riscontri circa le squadre candidate alla vittoria del torneo, per quello che invece riguarda i bomber arrivano conferme e nuovi profili che infiammano la corsa verso il podio dei migliori realizzatori. Qualche conferma, qualche novità e qualche delusione, il tutto condito da numeri che mettono in riga i pretendenti.

Nelle tre giornate disputate, nel girone A di Promozione, sono state realizzate complessivamente 68 reti. Nella storia delle stesse sono intervenuti 6 penalty, 2 autoreti, 5 doppiette e 1 tripletta. Riferendoci alla stagione precedente, i penalty erano solo 2 con nessuna autorete, mentre le doppiette sommavano a 9 pareggiando le triplette che, anche in questo caso, era solo una.

L’Altomonte RC e la DB Rossoblù Luzzi, con 9 centri, sono le due squadre che hanno segnato di più. Oltre ai cannonieri di razza, spesso anche quelli schierati in altri ruoli risultano determinanti con le proprie segnature. Con 6 diversi giocatori in rete, l’Altomonte RC è la squadra con più marcatori, seguono con 4 realizzazioni AEK Crotone, Campora, DB Rossoblù, Juvenilia RCS, Morrone, e Trebisacce. Solo 2 giocatori in rete per Cotronei e Mesoraca. Unico realizzatore per Cassano Sybaris, Malvito, Scalea, Soccer Montalto e VE Rende.

La classifica marcatori

L’Altomonte RC non si è separata dal proprio goleador Simone Caruso che ha chiuso la scorsa stagione con 20 reti piazzandosi sul secondo gradino alle spalle del capocannoniere Azzinnaro. L’attaccante non tradisce la fiducia e, al momento, è in testa alla specialità con 4 reti (2 rigori), tra l’altro anche autore dell’unica tripletta del campionato realizzata nella seconda giornata.

Alle sue spalle, con 3 centri, inseguono Percia Montani della DB Rossoblù, Nesticò del Sersale (1 rigore) e Moauro dello Juvenilia RCS. Se per i primi era quasi scontato ritrovarli in graduatoria, la vera sorpresa è l’attaccante rosetano che, grazie anche ad una doppietta realizzata nella seconda giornata, ha regalato 3 preziosi punti alla propria squadra.

Con 2 reti ritroviamo: Gimenez (Amantea) - Colosimo e Gaspar (Mesoraca) - Furiato e Kone (Trebisacce) - Nicoletti, Foderaro, Baclet (DB Rossoblu) - Jamanca (Cotronei) - Petrone (1 rig), Amendola (1 rig) e Prete R. (PLM Morrone).

Senza dimenticare che mancano all’appuntamento altri diversi big, per motivi diversi, ad oggi non hanno timbrato il cartellino. Giornata dopo giornata, si rinnoveranno le posizioni personali magari anche trascinanti per le proprie squadre. Se lo augurano le società che hanno affidato loro l’assalto alle difese avversarie.