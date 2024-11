La società di Luzzi nelle scorse ore ha annunciato la riconferma di Baclet. Tra i nuovi innesti invece c'è anche il bomber Giovanni Foderaro. Primi passi per il Cassano Sybaris con l’annuncio dell’allenatore che dovrebbe essere imminente, Juvenilia non pervenuta

Si riscaldano i motori in alcune piazze che saranno impegnate nel prossimo campionato di Promozione girone A. Attività intensa sullo jonio con il Trebisacce che accoglie i nuovi ingressi nella società guidata da Carlo Carlomagno. Dopo il saluto dell’ex presidente Francesco Blaiotta giunti per impegni istituzionali, la seconda poltrona sarà occupata da Antonio Mazzei. A capo del promettente settore giovanile è stato posto Fabio Raddi. Resta giallorosso anche il ds Rugiano con Serafino Malucchi in panchina, confermati anche il preparatore atletico Luigi Amato, il preparatore dei portieri Alfonso Versace con l’aiuto di Gianni Iozzi.

Tra gli atleti, salutano i delfini il centrocampista Acerda (destinazione eccellenza lucana con la Santarcangiolese) e, dopo due anni di onorata militanza, anche il difensore capitan Pastore. Ribadiscono fedeltà De Paola, Curatolo, Furiato, Juan e Agustin Leonori, Sbrissa, Stamati, Jarar, Konè, Bruni e Pugliese. In entrata ecco che arrivano il centrocampista Facundo Alberti, il portiere Mauro Beltramella, il jolly di centrocampo Michael Badibanga e il difensore mancino Juan Cruz Heredia.

Juvenilia Roseto cantiere aperto

A poca distanza, a Roseto Capo Spulico, la Juvenilia ha presentato regolarmente tutti i documenti per l’iscrizione al torneo sebbene aria dismessa dei mesi scorsi facesse pensare al peggio. Alla presidente dovrebbe sedersi ancora Antonio Bruno, se così fosse sarebbe l’undicesimo anno consecutivo. Al momento nessun movimento in ambiente tecnico, da indiscrezioni pare che non ci sarà il duo tecnico Falcone-Bruno a togliere le castagne dal fuoco come negli ultimi due tornei.

Il Cassano Sybaris vira su mister Pugliese

Pochi kilometri e arriviamo sulle rive del fiume Eiano dove inizia a costruire il proprio futuro il Cassano Sybaris del presidente Giuseppe Azzolino. Sorpasso in curva, resta dietro il candidato principe Andrea Spinelli e, tra anticipazioni social e pronte smentite, è quasi fatta per mister Carmine Pugliese sulla panchina biancoazzurra, sembrerebbe che siano solo i dettagli a frenarne l’annuncio che dovrebbe comunque arrivare in serata. Per quanto raccolto, ci sarà una involuzione circa la composizione della rosa che affronterà il torneo, ridimensionando, cioè, il numero di calciatori sudamericani con l’inserimento dei talenti locali. Tra i pali, restando nell’ambito delle indiscrezioni, potrebbe esserci il purosangue cassanese Vincenzo La Banca, così come non dovrebbe prendere altra direzione il terzino sinistro Nazareno Lopez Bonsignori. Per completare il tutto serve tempo e nei prossimi giorni si sapranno altri nomi, il dg Vincenzo Tancredi dovrebbe chiudere alcune trattative già in fase avanzata.

Linea verde per l'Altomonte

Altro gettone, altro giro sulla giostra della promozione e questa volta tappa ad Altomonte. Il presidente Fabrizio Arleo e mister Mario Pascuzzo confermano l’ossatura portante con Franza in porta, Bertini in difesa, Giovanni Caruso e Nicolas Martinez a centrocampo e Simone Caruso in attacco. Con loro si fermano per il secondo anno anche Mattias Riga, Raffaele Gaeta, Mattia Iannuzzi e Giuseppe Zagarese. Colpo ad effetto in difesa con l’ingaggio di Danilo Mazzei, ultimi due stagioni con il VE Rende e prim’ancora ha difeso i colori di Acri, Palmese, Morrone, Luzzese, Trebisacce, Caratese e Montalto. Profilo importante quello del nuovo calciatore dell’Altomonte RC, Lassina Diabate, classe 1996, centrocampista, uomo d’ordine come si conviene a un play, ultima stagione con il Nicosia in Sicilia.

A differenza della prima esperienza, la società cambia strategia di mercato puntando e scommettendo sui giovani del territorio, tutti attenzionati durante l’ultima stagione. Anche se l’anagrafica lo piazza tra gli under, in rossoblù Danilo Iannibelli (2206), una certezza al centro della difesa dopo le esperienze tra Lucca e Chieti in serie D. Da Castrovillari, sponda Scicchitano, arriva Nicola Bonafine (2007) mentre si stanno definendo i particolari per gli altri inserimenti, qualcuno anche da oltre confine.

Il Malvito vuole sorprendere

Il Malvito timidamente (o volutamente) copre i propri movimenti. Dopo la separazione con il ds Francesco Ramunno e la conferma di mister Lucio Vaccaro, per quanto raccolto dovrebbero confermare Orsino, Del Popolo, De Rose mentre in entrata ci sarebbero Orientale, scorso anno prima con VE Rende e poi San Fili, Tutino in arrivo dalla Paolana.

Db Rossoblù da primato

Fa la voce grossa il DB Rossoblù Città di Luzzi del presidente Gencarelli ponendosi come rullo compressore di questo campionato. Out Spinelli, in Carnevale e conferme per Casella, Percia Montani, Leta, D’Acri, Mannai, Pasqua, Magnavita, Cardamone e Baclet. In entrata Terranova e Dirane, provenienza Altomonte, Nicoletti dalla Morrone, il portiere Bojero dal Campora, Pizzoleo dal Francavilla sul Sinni, e Giovanni Foderaro quasi come una sorta di scambio con l’ex bomber Azzinnaro che ha scelto i colori biancoverdi dell’eccellenza. E non si escludono altri pezzi da 90. Interpretando i movimenti, il messaggio è più che chiaro, quello sfuggito la scorsa annata ora deve essere conquistato.