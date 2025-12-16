Gli attaccanti di Bisignano, Cassano Sybaris e Sersale conquistano il posto tra i migliori del quattordicesimo turno. Tra i pali Senatore del Rende, che incassa tre gol ma è protagonista di ottimi interventi e para anche un rigore

Nel campionato di Promozione A è andata in archivio anche la quattordicesima giornata, che coincide con il penultimo turno del girone d’andata. Come di consueto, la redazione sportiva del network LaC ha stilato la formazione ideale. A guidare in panchina la Top 11 settimanale si conferma ancora una volta Lorenzo Stranges, tecnico della capolista PLM Morrone, che nel quattordicesimo turno ha regolato 2-0 il Kratos Bisignano. Per i granata si tratta di tre punti importanti, che consentono loro di raggiungere quota 31, con una lunghezza di vantaggio sul Mesoraca.

Tra i pali, abbiamo deciso di premiare il classe 2006 del Rende, Samuele Senatore: nonostante la sconfitta per 3-0 dei biancorossi contro il Bisignano, l’estremo difensore si è reso protagonista di ottimi interventi, parando anche un calcio di rigore all’esperto attaccante Francesco Petrone. La linea difensiva a tre schiera Danilo Mazzei, autore del gol del Bisignano contro il Rende, Max Tormann del Sersale e Corrado Carrozzino, quest’ultimo autore del gol vittoria dello Scalea in casa dell’Altomonte.

A centrocampo troviamo Francesco Nicoletti della PLM Morrone, in gol nel 2-0 contro il Kratos. A completare il reparto, altri tre calciatori entrati nel tabellino marcatori di giornata: il brasiliano della Virtus Acri Di Paola, Alessio Colosimo del Mesoraca (tripletta nel 5-1 al Cotronei) e Adolfo Lopez, autore dei gol che hanno regalato i tre punti al Rocca di Neto in casa dell’Amantea.

In avanti, spazio a Hilario Mena del Sersale, a Domanico dell’FCD Bisignano e all’argentino Cecreta del Cassano Sybaris, questi ultimi due autori di una doppietta a testa.