Il classe 2005 è il vincitore della Top 3 di LaC News24. Sedici gol stagionali e una stagione da incorniciare per l’under che ha messo la firma sulla trionfale cavalcata giallorossa

Talento, freddezza, determinazione. Tre qualità che, sommate a un’annata da protagonista assoluto, hanno portato Luigi Furiato, attaccante classe 2005 del Trebisacce, a ricevere il premio Top 3 di LaC News24 come miglior calciatore del girone A di Promozione calabrese. Un riconoscimento che certifica una stagione straordinaria per il classe 2005, protagonista della cavalcata vincente dei giallorossi verso l’Eccellenza.

Sedici i gol messi a segno, ma tra tutti uno resterà impresso nella memoria collettiva: il rigore trasformato nella penultima giornata sul campo del Cassano Sybaris, un punto d’oro che ha spianato la strada al primo posto finale. «Un pallone che pesava tantissimo – ha detto Furiato ai microfoni di LaC – ma ho trovato la forza per calciarlo dentro. È stata un’annata straordinaria, ma conta solo una cosa: ha vinto il Trebisacce».

Il riconoscimento di LaC News24 arriva come suggello a una stagione in cui, più delle cifre personali, è emerso il valore del gruppo guidato da mister Serafino Malucchi. «Non hanno vinto le armate, non hanno vinto i soldi. Ha vinto il lavoro, il sudore e il sacrificio. Questo voglio dirlo a caratteri cubitali», ha affermato il giovane attaccante.

Alla sua prima vera stagione tra i “senior”, Furiato ha saputo rispondere presente. «Aver vinto il campionato rappresenta il punto più importante della mia giovane carriera. È la mia prima vittoria, il mio primo trofeo, e spero solo sia l’inizio di un lungo percorso. Voglio dedicare tutto alla mia famiglia e alla mia ragazza»

La redazione sportiva di LaC News24, che ogni settimana ha analizzato e valutato le prestazioni dei protagonisti del campionato, ha scelto Furiato come numero uno della “Top 3” stagionale, riconoscendogli leadership, continuità e incisività nei momenti decisivi. «Ricevere questo premio è una gioia immensa – ha commentato – . Ringrazio LaC per avermi scelto. È sempre bello ottenere un riconoscimento, ma questo è soprattutto frutto del lavoro della squadra. Senza i miei compagni, non sarebbe stato possibile».