Una stagione sopra le righe, numeri da protagonista assoluto e il simbolo di una squadra che ha stupito tutti. Giacomo Bongiorno, attaccante della Rossanese, è stato premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 come vincitore della Top 3 di Eccellenza, la speciale classifica di rendimento che settimanalmente ha fotografato l’andamento dei migliori interpreti del massimo campionato regionale calabrese.

Un riconoscimento maturato al termine di un campionato in cui la neopromossa Rossanese ha centrato un sorprendente secondo posto in classifica, sospinta dai gol e dalle prestazioni di un attaccante che ha fatto la differenza. Bongiorno ha infatti chiuso la stagione con 14 reti, ma i numeri raccontano solo una parte della sua influenza sul gruppo guidato da mister Aloisi. È il giocatore che ha segnato a più squadre diverse (11), è secondo per marcature in trasferta (9) e secondo per reti realizzate nella ripresa (6). Statistiche che parlano chiaro, e che hanno permesso LaC di premiarlo come miglior calciatore dell’anno nel torneo d’Eccellenza.

«Ricevere questo premio mi riempie d’orgoglio – ha dichiarato Bongiorno ai microfoni di LaC News24 –. Ringrazio la redazione per avermi scelto. È una soddisfazione personale che condivido con tutta la squadra, perché senza il lavoro del gruppo nulla sarebbe stato possibile».

Un bilancio positivo, insomma, anche se resta l’amaro in bocca per l’eliminazione dai play off nazionali: «C’è rammarico, inutile nasconderlo. Uscire così, dopo aver messo in difficoltà anche una corazzata come il Real Normanna, fa male. Ma non c’è tristezza: guardiamo a quanto abbiamo costruito e alla crescita di questo gruppo, formato prima da uomini e poi da calciatori. Il campo ha dato un verdetto, ma abbiamo dimostrato di poterci stare».

Sul futuro, Bongiorno non si sbilancia ma apre alla possibilità di restare, per il nono anno con la Rossanese: «Adesso voglio staccare un po’. Rossano sa quanto tengo a questi colori e quanto rispetto questa società. Hanno la priorità su tutto. Poi, con calma, si deciderà».