Prima contro quarta nel girone A di Promozione. Il Cassano Sybaris comanda la classifica con 16 punti, cinque vittorie e un pareggio, e nell’ultimo turno è passato per 2 a 1 sul campo del City Rende. I biancoazzurri, che tornano a giocare sul proprio campo, non hanno ancora perso, hanno segnato 13 reti e ne hanno subite 3. In trasferta il ruolino è di tre vittorie su tre, in casa di due successi e un pareggio.

A comunale “P.Toscano” arriva il Corigliano Marca, quarto con 13 punti insieme al Soccer Montalto. La squadra coriglianese ha pareggiato 0 a 0 in casa con il Mesoraca e in sei giornate ha concesso appena 4 gol. Lontano da casa ha vinto due volte e perso una. I punti che la separano dalla capolista sono tre.

Due soltanto, invece, quelli tra il Cassano Sybaris e la coppia formata da Rocca di Neto e Cotronei, ferme a quota 14. Il Rocca di Neto ha battuto 2 a 0 il San Fili e ha la difesa meno perforata del girone, con un solo gol subito. In casa ha vinto tutte e tre le partite, segnando 9 reti senza incassarne. Ora riceve il P. Donato Taverna, tredicesimo con 4 punti, che fuori casa ha ottenuto una vittoria e due sconfitte.

Il Cotronei viaggia con il miglior attacco del torneo, 17 reti, e ha superato 1 a 0 il Kratos Bisignano. La prossima trasferta è a Scalea, contro l’ultima della classe. La formazione tirrenica ha un solo punto, anche per effetto di una penalizzazione di 3 punti, e ha perso 3 a 1 a Bisignano. Il Cotronei, in trasferta, ha raccolto due vittorie e un pareggio con 10 gol all’attivo.

Il Soccer Montalto, dopo il 2 a 0 allo Scandale, se la vedrà con l’Acri. I padroni di casa sono undicesimi con 5 punti e vengono dalla vittoria per 1 a 0 sul campo della Silana, ma in casa (in effetti ha sempre giocato fuori per l’indisponibilità della propria struttura) hanno perso tutte e tre le gare, incassando 13 reti. Il Soccer Montalto ha invece vinto sempre davanti al proprio pubblico, mentre fuori conta una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Dopo il ko interno con la capolista, il City Rende, sesto a 11 punti, gioca sul campo del San Fili, decimo a quota 6. In trasferta i rendesi non hanno ancora perso, con due vittorie e un pareggio, e il San Fili ha vinto due delle tre partite interne.

Il Bisignano, settimo con 10 punti, è atteso a Mesoraca dalla dodicesima in classifica, ferma a 4. Il Kratos Bisignano, ottavo con 7 punti e imbattuto in casa, ospita la Silana, penultima con 3. Lo Scandale, quattordicesimo a 4 punti, riceve infine il Campora, nono a quota 6 dopo lo 0 a 0 sul campo del P. Donato Taverna.



Il quadro completo del settimo turno

- San Fili – City Rende

- Kratos Bisignano – Silana

- Mesoraca – Bisignano

- Rocca di Neto – P. Donato Taverna

- Cassano Sybaris – Corigliano Marca

- Scalea – Cotronei

- Scandale – Campora

- Acri – Soccer Montalto