Il campionato di Promozione A – vinto dal Trebisacce - sta per giungere alla sua conclusione. Domenica prossima si disputerà l'ultima giornata della regular season, con diverse squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Tra queste, il Cassano Sybaris, guidato da Diego Burgo, ha già raggiunto l'obiettivo della salvezza con anticipo, un risultato straordinario considerando un avvio di campionato difficile. Burgo ha preso le redini dei biancazzurri dalla 12ª giornata, subentrando a Pugliese quando la squadra si trovava in piena zona play out con soli 8 punti.

«Da quando sono subentrato le cose sono andate bene – ha detto ai nostri microfoni il tecnico del Cassano Sybaris – . Siamo riusciti a tirarci fuori da una situazione un pò brutta. Era una questione mentale, i ragazzi erano bloccati mentalmente. La vittoria nella prima partita a Campora ci ha dato fiducia. Penso che poi alla fine abbiamo fatto un ottimo campionato».

Nonostante manchi ancora una partita, che vedrà il Cassano Sybaris affrontare la Soccer Montalto in trasferta, Burgo già guarda al futuro. L'allenatore lascia aperta la porta per continuare sulla panchina del Cassano. «Stiamo cercando di parlare per capire dove questa squadra si può migliorare, anche dal punto di vista di organizzazione societario. Con il presidente c’è massima stima e collaborazione. Se ci sono le condizioni per alzare un pò l’asticella non escludo che andremo avanti insieme anche nella prossima stagione».