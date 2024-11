Dopo le dimissioni di mister Carmine Pugliese, il Cassano Sybaris è pronto a riportare sulla propria panchina Diego Burgo, 43 anni, lo scorso anno alla guida del Mangone.

Sembrerebbe che ci sia stato poco da discutere, le parti avrebbero trovato un accordo rapido facilitato anche dalle annate trascorse in biancoazzurro dall’ex attaccante di Conflenti capace di guidare la squadra nei quartieri alti con la conquista di piazzamenti play off.

Burgo arriverebbe in un ambiente, quindi, che conosce bene e che accoglierebbe a braccia aperte il neo-allenatore, nel recente passato spesso rimpianto dalla tifoseria. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l’incontro con la squadra per poi pensare al lavoro. E se la questione allenatore sembrerebbe risolta, per la società c’è da pensare al mercato, chiaro che nella finestra dicembrina urgono interventi di spessore per agevolare il lavoro tecnico a difesa della categoria.