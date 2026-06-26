Il Kratos Bisignano non perde tempo. Dopo aver archiviato una stagione d'esordio in Promozione A da incorniciare, conquistando un'ampia salvezza e dimostrando di poter competere a viso aperto con chiunque nonostante l'etichetta di matricola, la compagine cosentina ha già gettato le basi per il futuro.

Con il calciomercato estivo alle porte, la priorità assoluta della società era blindare la panchina: sebbene manchi ancora il timbro dell'ufficialità, la scelta è ormai virtualmente fatta.

La guida della prima squadra sarà affidata a mister Lorenzo Barbieri. Una soluzione di continuità e, soprattutto, a "chilometro zero": Barbieri è infatti originario di Bisignano e nell'ultima stagione ha guidato con ottimi risultati la formazione Under 19 dello stesso club.

Una scelta di cuore e di programmazione

Ai microfoni di LaC News24, il prossimo tecnico del Kratos Bisignano non ha nascosto l'entusiasmo per questa nuova avventura, confessando come l'accordo fosse nell'aria già da diverso tempo: «Lo scorso anno ho allenato la Categoria Juniores del club e, inoltre, questa è la squadra della mia città. Proprio perché sono del posto hanno pensato a me. In realtà da tempo stavano alimentando l'idea di affidarmi la gestione della prima squadra».

La parola d'ordine in casa Kratos è continuità. L'obiettivo della dirigenza è quello di non stravolgere un giocattolo che ha funzionato alla perfezione, confermando lo zoccolo duro della rosa che tanto bene ha fatto nell'ultimo campionato.

«Da neopromossa abbiamo fatto un ottimo campionato - ha continuato Barbieri —. Nella prossima stagione cercheremo innanzitutto di migliorarci e tenere tutti i protagonisti in rosa. Stiamo cercando di allestire una squadra competitiva».

Vivaio e "Over" di qualità

Il vero valore aggiunto del nuovo corso firmato Barbieri sarà la profonda conoscenza del settore giovanile. Avendo guidato l'Under 19, il tecnico sa bene quali "freschi" talenti poter lanciare sul palcoscenico della Promozione. Il progetto del Kratos Bisignano punta con decisione sul senso di appartenenza e sulla valorizzazione delle risorse locali come: promozione dei giovani locali, identità territoriale e innesti d'esperienza.



«I giovani che hanno giocato con noi hanno dimostrato un elevato valore — ha concluso il mister —. Inoltre ci sono anche giovani del paese ed è anche questo che il Kratos Bisignano vuole valorizzare, poiché in passato molti giocatori di Bisignano hanno fatto un'ottima carriera calcistica. Partiremo sicuramente da una base solida di giovani, e qualche Under verrà sicuramente promosso in Prima Squadra. A essi cercheremo di affiancare qualche Over di qualità che stiamo già cercando di individuare». Insomma, il motore del Kratos Bisignano è già acceso.