Nel prossimo fine settimana il campionato di Promozione scenderà in campo per disputare la 17esima giornata, la seconda di ritorno. Nel girone A a guidare la classifica è la DIgiesse Praia Tortora. La formazione allenata da Alberto Aita sta dominando il torneo. Per i tirrenici 41 punti in classifica frutto di 13 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta.

Con 14 giornate ancora da disputare è presto per i verdetti ma con 10 punti di vantaggio rispetto al secondo posto occupato dall’Amantea, il Praia Tortora ha tutte le carte in regola per amministrare il distacco e conquistare il salto di categoria.

I biancazzurri nella scorsa giornata hanno battuto 4-1 il Campora, sesta forza del campionato. Sabato la Digiesse sarà attesa dalla trasferta in casa della Db Rossoblù che all’andata fu sconfitta addirittura per 8-0.

In zona play off continua la corsa del Ve Rende, che domenica farà visita al San Fili. Impegno in trasferta anche per la Soccer Montalto attesa dal Caraffa, gli uomini allenati da Andrea Pignataro nella scorsa giornata hanno avuto la meglio sul Cutro grazie ai gol di Alessandro e Renato Prete.

Nelle zone alte sta facendo benissimo il Cassano Sybaris. La squadra di Burgo nel turno precedente ha battuto 1-0 il Cotronei Caccuri, battezzando al meglio il nuovo terreno di gioco del "Pietro Toscano", e godendosi la 15esima marcatura di Athos Ferracci, capocannoniere del torneo.

In coda devono darsi una scocca Brutium Cosenza, Cutro e Scandale. Le tre formazioni dovranno cercare i 3 punti per evitare di compromettere definitivamente la situazione.

Il programma della 17esima giornata (14-15 gennaio)

Caraffa-Soccer Montalto (sabato 14)

Db Rossoblù Città di Luzzi-PraiaTortora (sabato 14)

Campora-Scandale

Cotronei Caccuri-Juvenilia Roseto

Cutro-Brutium Cosenza

Real Montalto-Amantea

Rossanese-Cassano Sybaris

San Fili-Ve Rende