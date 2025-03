Nella prima domenica di primavera, nel campionato di Promozione girone A si giocherà il 26° turno di campionato.

Dopo il pari di una settimana fa che ha ridotto le distanze dalla seconda, il Trebisacce affronterà in casa l’Altomonte RC in una gara che nasconde diverse insidie. La pressione di chi insegue, il Mesoraca, potrebbe essere deleteria per i giallorossi, la tenuta fisica deve ora apparentarsi con quella psicologica. Gli ospiti credono alla piazza d’onore che porterebbe diversi benefici nell’extra season e non possono concedersi distrazioni. Arbitro: Carmine Pompilio di Rossano.

Il Mesoraca dinnanzi lo scoglio Sersale. Sebbene gli amaranto siano la migliore squadra del girone di ritorno (9 vittorie e u pareggio), la difficoltà del confronto con i giallorossi locali non può essere preso sottogamba. Gli obbiettivi delle rispettive società sono importanti al pari dei tanti ex che si confronteranno in campo. Arbitro: Alessandro Russo di Cosenza.

Altro confronto quasi al limite del giudizio finale è quello tra Cotronei e PLM Morrone con la prima che ambisce a un posto nei playoff e l’altra che spera di restarci. Un rendimento diverso che negli ultimi tempi ne ha limitato l’ascesa o la conferma, la gara di domenica non può conoscere pareggio. Arbitro: Lorenzo Zaccaro di Catanzaro.

Al bivio anche la DB Rossoblù Luzzi, in fase critica da diverse giornate che ha prodotto la graduale perdita di posizioni. Ora è al 4° posto, di poco avanti per la regola della differenza reti rispetto alla PLM Morrone, ma l’obbiettivo di restare agganciati è il nuovo abecedario della società. La trasferta farà incontrare un Campora a caccia di punti salvezza, sul proprio campo non è mai stato facile per nessuno, almeno sino a quando la determinazione del mister sarà interpretata dagli atleti. Arbitro: Salvatore Saieva di Reggio Calabria.

Se fino a qualche giornata fa la salvezza sembrava cosa quasi fatta, ora lo scenario è diverso per il Cassano Sybaris. I punti in classifica (29) non possono più essere sufficienti per il -3 dalla zona playout. A Malvito si troverà di fronte un’altra squadra rispetto a quella di qualche settimana prima, rinvigorita nel morale e forte fisicamente. La posta in palio identifica la gara come una sfida salvezza, una delle tante che sino alla fine entrambe dovranno interpretare. Arbitro Salvatore: Vartolo di Locri.

Lo Scalea renderà visita all’AEK Crotone. Se per i biancostellati potrà anche tornare a casa con un punticino, per i pitagorici potrebbe non bastare. La classifica è impietosa e la rincorsa da dietro si fa sentire. Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

Così come la prossima casalinga potrebbe essere l’ultimo salvagente per la Soccer Montalto se vuole almeno disputare i playout. Il penultimo posto porta nel bagagliaio anche la distanza che al momento è superiore dei 10 punti rispetto alla quintultima, limite massimo ammissibile per il diritto a giocarsi il tutto per tutto in gara secca. L’ospite, l’Amantea, è una diretta concorrente, con qualche punto in più (26) ma stretta parente nel trovarsi nelle sabbie mobili. Arbitro: Eugenio Izzo di Paola.

Chiudiamo con VE Rende – Juvenilia RCS. Uno dei primi verdetti ufficiali è proprio dato dalla certezza matematica che i biancoverdi non possono più ambire alla salvezza diretta. Resta solo credere nell’impresa che avrebbe connotati epici. Gli ospiti hanno fame di punti, l’ostacolo non è irresistibile ma l’incognita è sempre dietro l’angolo soprattutto quando il pericolo fa perdere il senso della tranquillità. Arbitro: Giuseppe Polifrone di Taurinova.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 26ª giornata:

AEK Crotone – Scale

Malvito – Cassano Sybaris

Campora – Db Rossoblù Luzzi

Cotronei – PLM Morrone

Sersale – Mesoraca

Soccer Montalto – Amantea

Trebisacce – Altomonte RC

VE Rende – Juvenilia RCS

Classifica alla 25ª giornata:

Trebisacce 58 – Mesoraca 55 - Altomonte RC 50 - DB Rossoblù Luzzi e PLM Morrone 44 –Sersale 43 - Cotronei 41 –Cassano Sybaris e Scalea 29 – Campora 28 - EK Crotone 27 –Malvito e Amantea 26 – Juvenilia RCS 20 - Soccer Montalto 15 - VE Rende 10