A quattro giornate dal termine del torneo il tecnico giallorosso analizza la situazione con ancora l'amaro in bocca per la sconfitta casalinga contro l'Altomonte: «Ci esprimiamo bene ma abbiamo raccolto poco»

Tempo di riposo forzato per le squadre calabresi che partecipano ai campionati di Eccellenza e Promozione, sosta prolungata imposta dal Comitato Regionale Calabria per l’impegno della propria Rappresentativa Under 19 al Torneo delle Regioni in programma in Liguria da oggi 23 marzo a venerdì 29.

In attesa della prossima giornata di campionato calendarizzata per il 7 aprile e valida per il 27esimo turno. A 4 gare dall’epilogo del torneo di Promozione A, in casa Trebisacce Serafino Malucchi, tecnico dei giallorossi, metabolizza l’ultimo risultato negativo che i suoi hanno subito in casa, perdendo 1-0 con l'Altomonte e guarda oltre: «Adesso diventa complicato stare aggrappati ai play off – dice l'allenatore ai nostri microfoni - siamo ancora in quinta posizione ma anche vero che con la sconfitta contro l’Altomonte chiaramente rischiamo i 10 punti».

«Se finisse oggi il campionato saremmo in ritardo di 10 lunghezze dalla seconda - afferma Malucchi - e questo non ci consentirebbe di conquistare l'accesso alla post season. È l'unico rammarico, vedere una squadra come la nostra esprimersi così – termina il proprio pensiero l'allenatore giallorosso - e non raccogliere tutto quello che semina e trovarsi magari in questa situazione. In questa fase c'è tanta delusione e amarezza».