Il VE Rende batte l’Altomonte RC per 2-1 e vince la sua prima gara in campionato dopo 5 pareggi e 4 sconfitte. Tre punti pesanti per la squadra di mister Giovanni Carbone scesa campo concentrata, attenta e determinata a conquistare l’intera posta.

Parte bene l’Altomonte, già al 4’ in vantaggio grazie alla rete di Bonafine servito da Sapia, entrambi classe 2007. Paradossalmente la rete del vantaggio produce un effetto soporifero per l’Altomonte RC e il VE Rende con caparbietà già al 16’ trova il pari con Gaudio.

I biancorossi sfirano il gol del sorpasso in diverse occasioni, trovando un Franza che riesce a sventare almeno 3 pericoli. La rete del 2-1 rendese arriva al 90’, bravo il subentrato Morrone a servire Tuoto che, solo soletto, deposita in rete la palla dei 3 punti.

Le parole dei due tecnici

Una vittoria di prestigio con punti preziosi: «Finalmente è arrivata questa vittoria – le parole affidate al nostro network da Giovanni Carbone, allenatore del Ve Rende -, voluta e creata da questi ragazzi, da questa squadra che dalla prima partita ha fatto questo tipo di prestazioni. Finalmente oggi, rispetto alle altre partite, sono arrivati i tre punti, se lo meritavano tutti perché durante la settimana questi ragazzi volano, sono disponibili al sacrificio.»

Vincere al novantesimo è significativo, squadra che ha creduto sino all’ultimo al risultato pieno: «E’ stata una partita combattuta, onore anche all'Altomonte perché sicuramente è una squadra allestita per stare nei piani alti dove infatti è posizionata. In altre precedenti gare meritavamo la vittoria e abbiamo subito il pari al 90° ma nel calcio poi si compensa tutto e quindi mi dispiace che magari sia l'Altomonte a doverne fare le spese. Oggi il fato ha voluto questo – conclude mister Carbone - però la nostra prestazione è di livello alto».

Di contro, l’Altomonte RC probabilmente ha sottovalutato gli avversari avvolto in una nube di bipolarismo, capace in altre settimane di fornire prove da applausi alternandole con altre meno concrete tecnicamente come quella contro il VE Rende dove ha sofferto la maggiore convinzione dei padroni di casa: «Sconfitta che fa male – ammette mister Mario Pascuzzo, tecnico dell’Altomonte RC -, è un peccato per come era iniziata la gara passando subito in vantaggio».

«In queste partite devi essere pronto, ci vuole la fame giusta senza sottovalutare. Secondo me abbiamo peccato un po' di presunzione – l’attenta analisi del tecnico rossoblù - ci siamo fatti trasportare dal fatto che potevamo sbrigarcela facile. Invece no, l'avversario si è opposto con tanta organizzazione e ci ha creato un sacco di pericoli. Tutto sommato la partita l'abbiamo fatta sempre noi e dopo il pari abbiamo cambiato qualcosina cercando di essere più offensivi ma ne è uscita la classica partita dove ti butti a capofitto in avanti. Nei minuti finali – concludendo il pensiero di mister Pascuzzo - c'è stata addirittura la beffa che pesa come un macigno a livello mentale e soprattutto in classifica. Nel futuro bisogna essere più cinici, più spietati, più affamati».