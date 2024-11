Per la prima della classe una trasferta insidiosa. Il Trebisacce contro l’Amantea vuole cancellare la delusione di Coppa Italia. Occhio a AEK Crotone-PLM Morrone e Sersale-Cotronei. Incroci pericolosi per le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica

La decima giornata del campionato di Promozione girone A sancirà il completamento del primo terzo del torneo che inizia ad avere una linea identitaria definita.

La capolista DB Rossoblù Luzzi, dall’alto dei suoi 23 punti, sarà di scena a Malvito, impegno esterno da non prendere sottogamba per la squadra di mister Carnevale. Complice anche i 120 minuti di Coppa Italia di mercoledì scorso, la squadra potrebbe risentire della fatica senza tralasciare la natura del terreno di gioco dell’impianto di Malvito che potrebbe essere indigesto alla tecnica luzzese. Sinora percorso esterno netto per i rossoblù, 4 vittorie su 4 e con 12 reti fatte e solo 2 subite. Il Malvito è a una svolta, imprescindibile andare a punti, i miseri 6 punti in classifica non consentono più di giocare con l’immaginazione. Per i gialloverdi una sola vittoria casalinga, condita da 2 pareggi e una sconfitta. Dirigerà l’incontro il sig. Paolo Michele Basile della sezione arbitrale di Vibo Valentia.

Nello scontro tra Mar Jonio e Mar Tirreno, il Trebisacce farà gli onori di casa all’Amantea. Giallorossi hanno sul groppone la gara di Coppa risultata indigesta per l’eliminazione, ospiti reduci da una vittoria casalinga sette giorni prima con in panchina il nuovo mister, Fabrizio Pirillo. Intanto gli jonici devono cancellare la sconfitta interna subita dal PLM Morrone nell’ultima casalinga, i tirrenici sono ancora a quota 0 vittorie esterne avendo sinora ottenuto solo 3 pari subendo una sconfitta. L’arbitro designato sarà il sig. Luca Francesco Carbone di Cosenza.

Trasferta ostica per la PLM Morrone attesa dall’AEK Crotone, squadre che godono di buone referenze tecniche. Se per gli ospiti il curriculum esterno riporta 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, i padroni di casa non hanno mai perso di fronte al proprio pubblico incasellando 3 vittorie e 1 pareggio. Movimenti di mercato, però, ne condizionano la consistenza, qualche giocatore ha rescisso il contratto. Il fischietto della gara sarà usato dal sig. Antonio Dioguardi di Rossano.

Per l’Altomonte RC contro il VE Rende è quasi un incontro casalingo essendo a gara prevista al “R. Magro” di Taverna di Montalto Uffugo, struttura usata anche dai rossoblù nei mesi scorsi per l’indisponibilità di quello di Altomonte. Il VE Rende, in penultima posizione di classifica, deve necessariamente far punti per non staccarsi ulteriormente da chi l’anticipa nei punti, nei 4 incontri casalinghi ha sempre pareggiato. L’Altomonte RC non conosce sconfitta lontano da casa, 4 incontri sinora archiviati con 2 vittorie e 2 pareggi. Il tutto sarà gestito dal sig. Antonio Dioguardi di Rossano.

Sersale – Cotronei potrebbe essere considerato anche come un passaggio di consegne. Se da un lato i padroni di casa hanno dovuto prendere atto delle proprie difficoltà che ha prodotto l’esonero del tecnico Galati, probabilmente anche ridimensionando l’obbiettivo dichiarato ad inizio stagione, il Cotronei, sorprendendo tanti, veleggia con eleganza a poca distanza dalla zona nobile della classifica che induce la società a inseguire un posizionamento play off. Manca tanto ancora ma i presupposti ci sono tutti, a partire dalla gara contro il Sersale che potrebbe essere il termometro delle ambizioni. A dirigere l’incontro è stato chiamato il sig. Condito della sezione arbitrale di Catanzaro.

Il Mesoraca, nell’anticipo di sabato contro il CassanoSybaris, deve dimenticare in fretta la brutta sconfitta subita contro la DB Rossoblù Luzzi (4-1 ndr). In casa ha concesso solo un pari vincendo gli altri 3 incontri realizzando 10 reti e non subendone nessuno, unica squadra del torneo a poter vantare il piccolo primato. Il Cassano Sybaris è stato risucchiato in zona playout, la quint’ultima posizione con solo 8 punti ora diventa un problema. E dire che spesso le prestazioni offerte non sono state ripagate dai punti, serve trovare la soluzione affinché i due elementi si possano amalgamare. Nello score esterno, i cassanesi hanno vinto una gara e perso in altre 3 occasioni. L’arbitro sarà il sig. Riccardo Baronello di Lamezia Terme.

Il Campora cercherà di scavalcare in classifica proprio gli attesi ospiti della Juvenilia RCS. Gara di centro classifica che risalta le due squadre che occupano posizioni di apparente tranquillità. Attenzione, la classifica corta soprattutto guardando in basso, non ammette distrazioni. Per gli uomini di mister Aceto imperativo ottenere la prima vittoria casalinga, la Juvenilia RCS deve cancellare il record negativo di 4 sconfitte su 4 trasferte. La direzioni di gara è stata affidata al sig. Christian Gervasi di Cosenza.

Il confronto tra Soccer Montalto e Scalea è quasi un “si salvi chi può” essendo le due squadre rispettivamente penultima e ultima della classifica. Il Soccer Montalto non ha ottenuto un solo punto sul proprio campo, sulle 4 gare casalinghe ha sempre ceduto il passo incassando ben 12 reti contro una sola realizzata. Lo Scalea ha fatto meglio fuori casa, di poco ma meglio, ottenendo 2 pari e 2 sconfitte con 3 reti fatte e 9 subite. Inutile pensare, ad entrambi urgono necessariamente i 3 punti. L’arbitro designato sarà il sig. Matteo Zappa di Cosenza.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della decima giornata:

AEK Crotonte – PLM Morrone

Malvito – DB Rossoblù Luzzi

Campora – Juvenilia RCS

Mesoraca – Cassano Sybaris (anticipo al sabato)

Sersale – Cotronei

Soccer Montalto – Scalea

Trebisacce – Amantea

VE Rende – Altomonte Rc

Classifica attuale: DB Rossoblù Luzzi 23, Trebisacce e PLM Morrone 20, Altomonte RC 18, Mesoraca 16, Cotronei 15, AEK Crotone 14, Sersale 13, Jubenilia RCS 10, Campora e Amantea 9, Cassano Sybaris 8, Malvito 6, VE Rende e Soccer Montalto 5, Scalea 2.