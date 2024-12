Dopo dodici turni di campionato, ecco la speciale graduatoria tanto cara agli attaccanti. Al momento in vetta tre giocatori, che sono inseguiti da: Giovanni Foderaro, Marcello Percia Montani, Ciccio Petrone e Alessio Colosimo

Dopo aver depositato in soffitta la dodicesima giornata, la classifica del campionato di Promozione girone A è guidata dalla DB Rossoblù Luzzi che tiene botta sulle inseguitrici, tutte in zona play off, gruppetto formato da Trebisacce e subito dopo PLM Morrone, Altomonte RC e Mesoraca.

E se da un lato la contesa per il primato coinvolge l’interezza dei team, dall’altro la sfida per essere il miglior realizzatore del torneo non è da meno. Intanto, nelle prime 12 giornate, 122 calciatori hanno segnato 248 reti tra le quali si inseriscono 22 calci di rigore e 6 sfortunate autoreti.

In cima alla speciale graduatoria ecco formato un trio con 8 reti: Andrea Amendola (PLM Morrone), Simone Caruso (Altomonte RC) e Luigi Furiato (Trebisacce).

L’attaccante Amendola della PLM Morrone si caratterizza nelle realizzazioni tutte formalizzate con 4 doppiette di cui 3 consecutive (dall’ottava alla decima giornata) e 2 delle quali grazie anche alla trasformazione di penalty. Per Simone Caruso dell’Altomonte RC la palma dell’unico attaccante che ha realizzato una tripletta (seconda giornata), nel trio è quello che ha sfruttato il maggior numero di calci di rigori, all’attivo 4 reti dal dischetto.

A Trebisacce si godono Luigi Furiato, un classe 2005 che, dopo il primo anno, sta continuando a fare bene, distinguendosi per redditività realizzativa. Gli 8 centri sono conditi anche con la trasformazione di 2 rigori, segno evidente di forte personalità.

Poco distanti, con 6 centri, Giovanni Foderaro e Marcello Percia Montani (DB Rossoblù Luzzi), Ciccio Petrone (PLM Morrone) e Alessio Colosimo (Mesoraca).

Con 5 reti altri eccellenti interpreti del ruolo: Lautaro Caceres (Trebisacce), Marco Caliò (Sersale) e Francesco Nicoletti (DB Rossoblù Luzzi), tutti aspiranti, per quanto nelle proprie corde, a conquistare posizioni.