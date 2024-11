Il girone A del campionato di Promozione domani alle 15.30 tornerà in campo per disputare la terza giornata. A guidare la classifica Altomonte e Trebisacce (entrambe con 6 punti) che saranno impegnate rispettivamente contro Sersale e Ve Rende.

Tra le squadre che necessitano già dei 3 punti c'è la DB Rossoblù Luzzi, formazione costruita per vincere il campionato e che non può permettersi neanche un piccolo passo falso, così come avvenuto domenica scorsa con l'1-1 casalingo contro la Plm Morrone, e mercoledì nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti contro l'Amantea. Anche in quest'ultimo caso la squadra guidata in panchina da Gigi Carnevale ha impattato per 1-1. Due pareggi arrivati dopo la vittoria in trasferta per 4-0 con il Cotronei, ottenuta nella prima giornata del torneo.

Domenica per Baclet e compagni arriverà l'impegno esterno contro lo Scalea: «Paradossalmente quest'anno sono convinto che faremo più fatica a sbloccare le gare in casa - dice ai microfoni del nostro network l'allenatore della Db Rossoblù Gigi Carnevale - . Ci verrà più facile giocare andare a giocare fuori casa perché la nostra squadra dovrà necessariamente creare gioco, mentre tra le mura amiche le formazioni che ci affrontano verranno a chiudersi».

La squadra di Luzzi è sulla carta quella da battere, ma Carnevale mette in guardia i suoi: «Altomonte, Mesoraca, Aek Crotone e Sersale hanno giocatori di esperienza e possono giocarsela fino alla fine. Noi - continua il tecnico - siamo una delle migliori, ci piace avere i favori dei pronostici ma è il campo che parla sempre».