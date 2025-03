Tre sconfitte consecutive, una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato e i play off che devono essere difesi con le unghie e con i denti per non essere persi. Non è dei migliori il periodo della DB Rossoblù Luzzi che, nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione A, perde anche il big match contro il Mesoraca e scivola al quinto posto.

Petrucci verso l'esonero

Una sconfitta peraltro pesante e che potrebbe avere delle conseguenze in queste ore. Vicinissimo infatti l'esonero di mister Riccardo Petrucci dopo solo un mese di panchina. Il tecnico era infatti arrivato lo scorso 4 febbraio ma con uno score magro dal momento che in cinque partite ha racimolato una sola vittoria e ben quattro sconfitte. Non è ancora ufficiale dunque ma si va verso questa direzione, come fa intendere il direttore sportivo Davide Provenzano: «Non è ancora stata presa alcuna decisione ufficiale, ma stiamo vagliando diverse ipotesi, salvaguardando quelli che sono gli obiettivi della squadra. Non escludo che ci possa essere uno scossone in panchina, anche se al momento non ci sono concreti papabili». Il ds dunque non si sbilancia, anche se qualche ipotesi potrebbe portare alla soluzione interna chiamata Carmelo Tuoto. Non si può escludere infatti a sei giornate dal termine la scelta interna con il tecnico, attualmente allenatore della Juniores, che verrebbe promosso in prima squadra.



Questione play off: «Diciamo che abbiamo il 50% di possibilità di fare i play off ma, se ragioniamo da quinti, dobbiamo cercare di tenere il passo del Mesoraca anche se da dietro Sersale e Morrone spingono e dunque non possiamo fare sconti a nessuno». Per la squadra del presidente Gencarelli all'orizzonte c'è l'impegno interno contro l'ostico Malvito.