La quattordicesima e penultima giornata del girone d'andata del campionato di Promozione calabrese Girone A si preannuncia come un vero e proprio spartiacque della stagione. Con la testa della classifica che balla su un fazzoletto di punti e la zona play-out in fermento, ogni partita ha il peso di una finale. La giornata offre un duello cruciale tra le due prime della classe, ma anche un'occasione d'oro per la terza incomoda.

Il big match di giornata è senza dubbio lo scontro diretto tra la PLM Morrone (28 pt), capolista, e il Kratos Bisignano (25 pt), in piena zona playoff. La PLM Morrone, con un solo punto di vantaggio sul Mesoraca, non può permettersi passi falsi, specialmente in casa dove ha costruito gran parte del suo primato. Il Kratos, reduce da risultati positivi, è a caccia del sorpasso sulle dirette concorrenti e sa di potersi avvicinare moltissimo alla vetta con un colpaccio esterno. Si prevede una gara tesa e combattuta.

Il Mesoraca (27 pt) ha l'opportunità di compiere il sorpasso ai danni della PLM Morrone. L'impegno casalingo contro il Cotronei (10 pt), terzultimo e in piena lotta salvezza, è sulla carta favorevole. Il Mesoraca è in un ottimo momento di forma e l'imperativo è vincere per mettere pressione alla capolista e, in caso di pareggio o sconfitta della Morrone, volare in testa al girone. Il Cotronei, dal canto suo, cercherà il punto disperato per uscire dalla zona rossa.

Un altro incontro che infiamma la zona alta è quello tra il Sersale (25 pt) e il Corigliano (24 pt). Entrambe le squadre sono in piena bagarre playoff e si giocano una fetta importante del loro girone d'andata. Un successo consentirebbe di restare agganciati al treno delle primissime, mentre una sconfitta potrebbe far scivolare fuori dalla zona che conta. Il Corigliano cercherà di imbrigliare l'attacco del Sersale.

Le altre sfide sono altrettanto cruciali, definendo le gerarchie nelle zone di metà e bassa classifica.

Il Cassano Sybaris (26 pt), terzo in classifica, ospita il Campora (15 pt), in una posizione di relativa tranquillità, appena un punto fuori i playout. Per i padroni di casa è l'occasione perfetta per consolidare la posizione sul podio e magari sognare di agganciare la vetta. Il Campora cercherà di fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona play-out.

Altomonte RC (22 pt) contro Scalea (20 pt) è un vero e proprio scontro diretto tra chi ambisce ad entrare o restare in zona playoff. Tre punti sono fondamentali per entrambe, con l'Altomonte RC che ha l'occasione di staccare un'inseguitrice e lo Scalea che vuole rientrare con prepotenza.

Il Bisignano (16 pt) ospita il Rende (9 pt) con la peggior difesa del campionato (45 reti subite). I padroni di casa hanno bisogno di punti per non farsi risucchiare, mentre il Rende è alla disperata ricerca di una vittoria che possa riaprire le speranze salvezza. Per il Rende, la gara ha il sapore dell'ultima spiaggia.

L'Amantea (6 pt), penultima, ha un compito arduo contro il Rocca di Neto (16 pt). L'Amantea è la squadra con il peggior attacco (solo tre centri) e necessita di una svolta immediata. Il Rocca di Neto, in una posizione di metà classifica, cerca i punti per guardare al futuro con più serenità.

Chiude il programma la sfida tra l'ultima in classifica, Union Kroton (3 pt), e l'Acri (14 pt). L'Acri deve vincere per allontanarsi dalla zona play-out e non può sottovalutare l'Union Kroton, che cercherà il colpo d'orgoglio in casa.

Sarà una giornata ricca di gol, emozioni e ribaltamenti in classifica che potrebbe disegnare in modo più netto le ambizioni di promozione e i timori di retrocessione

Il programma completo:

Altomonte RC – Scalea

Bisignano – Rende

Cassano Sybaris – Campora

Amantea – Rocca di Neto

Mesoraca – Cotronei

PLM Morrone – Kratos Bisignano

Sersale – Corigliano

Union Kroton – Acri

