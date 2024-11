La Rossanese continua a correre in testa alla classifica del girone A di Promozione. La squadra allenata da Luca Aloisi vince anche in casa del Mesoraca, conquistando così l'undicesima vittoria in quattordici giornate. Ad un turno dal termine del girone d'andata, i bizantini guidano la classifica a quota 35 punti con un vantaggio di 8 lunghezze sull'Altomonte. Nella quattordicesima giornata i rossoblù ottengono i 3 punti grazie al 2 a 0 in trasferta firmato dalla doppietta di Giacomo Bongiorno. Dietro alla Rossanese, come scritto, c'è l'Altomonte di mister Pascuzzo, vittorioso per 3-0 in esterna contro il Mirto Crosia, sempre ultimo in graduatoria.

La DB Rossoblù Luzzi risale la classifica: la squadra di Andrea Spinelli vince 5 a 2 in rimonta contro il San Fili. Protagonista del match il "solito" Valentino Azzinnaro che mette a segno una tripletta. L'attaccante della formazione luzzese consolida il suo primato nella classifica dei marcatori portandosi a quota 16 centri. Niente male. Rallenta il passo il Sersale che non va oltre lo 0 a 0 contro il Campora. Per i catanzaresi un match che lascia l'amaro in bocca soprattutto per la traversa colpita nel finale da Colosimo. E nel prossimo turno il Sersale farà visita alla Rossanese: una gara che rappresenta un vero e proprio crocevia stagionale. Il Trebisacce perde terreno dalla prima posizione: gli uomini di Malucchi conoscono la sconfitta in casa del Cassano Sybaris, che si conferma tra le squadre più in forma del momento.

Una rete di William Filidoro permette al VE Rende non solo di conquistare 3 punti pesanti in casa della Soccer Montalto, ma anche di rialzare la testa, il morale e ritrovare la vittoria che mancava dalla sesta giornata. Per la Soccer uno stop che fa male e che complica un po' i piani. Nel prossimo turno la formazione di Andrea Pignataro sarà impegnata sul difficile campo dell'Altomonte. In chiave salvezza la Juvenilia Roseto conquista 3 punti d'oro aggiudicandosi per 3-1 lo scontro diretto con il Mangone. Successo importante anche per il Cotronei: la squadra allenata da Laratta porta a casa la vittoria da Amantea grazie alla rete di Rivanera.

I risultati della 14esima giornata

Mirto Crosia-Altomonte 0-3 sabato

Cassano Sybaris-Trebisacce 2-1

Amantea-Cotronei 0-1

DB Rossoblù Luzzi-San Fili 5-1

Mesoraca-Rossanese 0-2

Sersale-Campora 0-0

Soccer Montalto-VE Rende 0-1

Juvenilia Roseto-Mangone 3-1

La classifica

Rossanese 35

Altomonte 27

DB Rossoblù Luzzi 26

Sersale 26

Trebisacce 25

Cassano Sybaris 22

Amantea 22

Campora 20

Soccer Montalto 20

Mesoraca 19

VE Rende 18

Juvenilia Roseto 10

Cotronei (-1) 10

Mangone 10

San Fili 8

Mirto Crosia 7

Prossimo turno

Altomonte-Soccer Montalto

Cotronei-Mirto Crosia

Mangone-DB Rossoblù

Rossanese-Sersale

San Fili-Cassano Sybaris

Trebisacce-Amantea

VE Rende-Mesoraca

Campora-Juvenilia Roseto