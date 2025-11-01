L'Altomonte RC si conferma tra le società più attive e lungimiranti del mercato di Promozione. Con una mossa che sottolinea la volontà di puntare su una linea "green" di qualità, la società rossoblù retta dal presidente Fabrizio Arleo ha ufficializzato il doppio ingaggio di due giovani promesse, entrambi provenienti dal Rende Calcio. Si tratta di Antonio Chieffa, difensore centrale classe 2004, e Simone Pietro Forconi, attaccante classe 2007. Due profili che uniscono talento, entusiasmo e la garanzia di una formazione di prestigio alle spalle, pronti a dare un contributo fondamentale alla causa altomontese. L'arrivo di Chieffa e Forcone, oltre a rappresentare un potenziamento tecnico, rappresentano un vero e proprio investimento sul futuro del club. «Il nostro impegno sul mercato è massimo e costante - ha dichiarato il presidente Fabrizio Arleo –, questi ragazzi sono determinati a ripagare la fiducia della società e a regalare grandi, grandissime soddisfazioni a tutti i tifosi dell’Altomonte RC. La costruzione della rosa potrebbe ancora proseguire e invitiamo la nostra gente a starci vicina, perché, forse, le sorprese non sono finite. Il nostro obiettivo è lottare per le posizioni che contano».

Antonio Chieffa, difensore del 2004, nonostante la giovane età, porta in dote l'esperienza maturata nel settore giovanile rendese e nei diversi campionati tra Eccellenza e Promozione. Un centrale che fa della marcatura e del senso della posizione i suoi punti di forza, essenziale per la solidità difensiva della squadra. Simone Pietro Forconi, attaccante del 2007), giovanissimo ma è già considerato un elemento di grande prospettiva. La sua velocità e la capacità di finalizzazione lo rendono un profilo intrigante per il reparto offensivo, pronto a mettere in difficoltà le difese avversarie.

Con l'inserimento di questi due talenti, l'Altomonte RC lancia nuovamente un segnale chiaro al campionato di Promozione, la squadra sarà competitiva, bilanciando esperienza e fame giovanile, con la ferma intenzione di far gioire i propri sostenitori. Il mercato è ancora aperto, e la dirigenza ha promesso che continuerà a monitorare ogni opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa se le circostanze lo consentiranno.