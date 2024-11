Nella quarta giornata del girone A di Promozione, l’Altomonte RC vince sul campo della Juvenilia RCS con il più classico dei risultati grazie alle reti di Actis Goretta al 18’ e del solito Simone Caruso al 58’ che ha trasformato un calcio di rigore. Senza troppi rischi, i rossoblù di mister Pascuzzo hanno battuto una squadra comunque difficile da affrontare, soprattutto sul proprio terreno di gioco ancora in terra battuta che, per quanto saputo, nei prossimi mesi sarà oggetto di rifacimento con la posa del sintetico di ultimissima generazione.

La concretezza e l’esperienza potrebbe essere la chiave di lettura per il successo dell’Altomonte RC, la Juvenilia ha messo in campo quanto nelle proprie caratteristiche non sfigurando e disputando una apprezzabile gara. «Abbiamo giocato veramente bene – le prime parole di mister Munno dello Juvenilia - però diciamo che coloro che avevamo di fronte è una squadra di gran bella portata. Era molto difficile fare risultato oggi – ammette lo stesso tecnico - lo sapevamo, siamo una squadra inesperta, facciamo un bel gioco ma dobbiamo chiudere meglio quando siamo in area avversaria.»

«Un campo difficile per tanti punti di vista -commenta ai nostri microfoni mister Pascuzzo dell’Altomonte RC -, era importante per noi per capire che tipo di mentalità abbiamo. Abbiamo fatto una partita giusta rischiando veramente poco – continua il tecnico - e abbiamo saputo punire nei momenti opportuni. Abbiamo sbloccato la gara su palla inattiva e chiusa con il calcio di rigore, sono campi difficili. Faccio i complimenti allo Juvenilia – in conclusione - perché ho visto una squadra quadrata. Dobbiamo stare tranquilli e continuare sul nostro percorso».