Luigi Furiato, classe 2005, si aggiudica lo speciale premio del network LaC piazzandosi al primo gradino della nostra Top3 di Promozione girone A. Giovanissimo attaccante esterno del Trebisacce, una promessa del calcio calabrese, si gode anche la fresca vittoria del campionato approdando in Eccellenza. Dopo un primo anno di assestamento, quest’anno ha conquistato la platea sportiva realizzando 16 reti stagionali (14 in campionato e 2 in Coppa Italia).

Lo abbiamo raggiunto nella sua Sibari per comunicargli il riconoscimento del nostro network e, visibilmente emozionato, ecco il suo pensiero affidato ai nostri microfoni: «Grazie, di cuore. Sono felice, significa che i sacrifici servono se poi arrivano queste soddisfazioni.»

Furiato, nella scorsa estate, è stato spesso accostato anche a squadre di categoria superiore ma a volte il cuore detta le scelte migliori: «È il secondo anno che sono a Trebisacce tra i “grandi” – precisa il calciatore - ho fatto questa scelta anche di cuore avvicinandomi a casa e giocare per il Trebisacce. Conoscevo l’ambiente, dopo un primo anno di adattamento, ho creduto al progetto giallorosso e i fatti dicono che ho scelto bene.»

Il nome di Furiato era annotato nelle agende di diversi direttori sportivi calabresi e, nonostante la giovane età, la pressione poteva essere deleteria: «Si parlava tanto di me perché ho partecipato, oltre al torneo di Promozione, anche al Torneo delle Regioni con la rappresentativa Under 19 della Calabria. Devo dire la verità, c’erano un po’ di pressioni per le diverse aspettative su di me. L’ho gestita fissandomi degli obiettivi a inizio anno, non nascondo che mi ero prefissato la doppia cifra delle reti. Dopo esserci riuscito, ho pensato “perfetto, è ora di continuare per fare ancora meglio” e così è stato. Ho servito anche tanti assist ai compagni ma il segreto è stato fissare un piccolo obiettivo partito dopo partita, giocare senza pressione e alla fine mi sono tolto le mie soddisfazioni.»

Con le sue reti e con l’atteggiamento in campo che ha denotato il carattere forte, Furiato si è guadagnato il posto di titolare inamovibile: «Questa stagione è stata magnifica a livello personale – continua Furiato - ma anche perché abbiamo vinto il campionato. Non se lo aspettava nessuno e questa cosa dà ancora più soddisfazione. Per quanto riguarda me, ripeto, sono contentissimo e soddisfatto, non è facile fare 16 gol in campionato da esterno di attacco. Spero l'anno prossimo di salire di categoria e poter dire la mia.»

Un successo personale che ha contribuito a spingere il Trebisacce verso l’Eccellenza, il tutto contro ogni pronostico: «Ad essere sinceri, abbiamo iniziato il nostro cammino in silenzio, in punta di piedi, se così si può dire – racconta il giovane calciatore -, abbiamo un attimino valutato cosa potessimo fare, partita dopo partita e abbiamo capito che eravamo una squadra forte, eravamo una squadra tenace che non mollava e ci siamo ritrovati lì sopra. Ci siamo guardati tra di noi e abbiamo detto perché non provarci e ci abbiamo provato. Da terzi, scalando il secondo posto, abbiamo raggiunto la vetta e abbiamo capito che dovevamo lavorare più duramente perché tutto era fattibile, il sogno era realizzabile e dovevamo crederci. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno insieme al mister che è un grande, una grande persona in grado di tenere il gruppo saldo, la vera forza è stata questa, non è stato il singolo ma è stata l'unione, è stato il gruppo. E per fortuna – conclude luigi Furiato - alla fine si è rivelata la scelta vincente, il duro lavoro e il sacrificio hanno ripagato.»

Top3 - Curiosità

Nelle 30 giornate analizzate, in totale sono stati distribuiti 600 punti (10 al primo, 7 al secondo e 3 al terzo). Sono entrati nella nostra speciale rassegna 7 allenatori e 56 calciatori (10 portieri, 7 difensori, 6 centrocampisti e 33 attaccanti). Tutte le squadre hanno avuto almeno un giocatore nella top3 settimanale.

Top3 – Classifica Finale

1. Luigi FURIATO (Trebisacce, attaccante) punti 33

2. Mateo Tomas PEREZ (Campora, attaccante) punti 30

3. Simone CARUSO (Altomonte RC, attaccante) punti 27

4. Paolo PELLEGRINO (PLM Morrone, portiere) punti 2

5. Domenico SURACE (Malvito, attaccante) punti 20

6. Francisco ALCOLADA SEGURA (Altomonte RC, centrocampista) punti 20

7. Martin DE ARRIBA (Cassano Sybaris, attaccante) punti 17

8. Mattia GRAZIADIO (Altomonte RC, difensore) punti 17

9. Juan LEONORI (Trebisacce, attaccante) punti 17

10. Antonio RUSSO (Sersale, attaccante) punti 17

11. Francesco TUFO (Scalea, centrocampista) punti 17