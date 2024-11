La rincorsa del Sersale prosegue anche nel nuovo anno e c’è, anche, la firma di Matteo Nesticò nella preziosa affermazione dei giallorossi in casa del V.E. Rende. Dopo aver cambiato molto nel reparto offensivo, il club catanzarese ha conservato comunque una certa ambizione e ha mantenuto al proprio interno un calciatore di valore del calibro di Nesticò. Un giocatore in grado di mettere qualità e quantità al servizio della squadra, con quel pizzico di fantasia che fa la differenza. Nesticò è quindi il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda la sedicesima giornata del girone A di Promozione.

Alle sue spalle ecco Simone Caruso, centravanti dell’Altomonte: viene premiata la sua costanza di rendimento per quanto riguarda la fase realizzativa, perché da inizio stagione sta siglando diversi gol e molto pesanti, nonché decisivi, ai fini del risultato. A completare il podio ecco Roberto De Luca, valido e affidabile difensore della DB Rossoblù Luzzi, compagine di tutto rispetto per quanto riguarda ambizioni e organico. Ai piedi del podio Martinez dell’Altomonte, protagonista nell’ultima gara con una rete e con un assist. Quindi non poteva mancare Antonio Carrozza: l’esperto difensore della Rossanese continua a viaggiare a elevati livelli per quanto riguarda il rendimento e la sua esperienza è fondamentale per la capolista.

Bene anche Renato Prete della Soccer Montalto, tornato finalmente a colpire e a decidere, così come incide il solito Bongiorno della Rossanese: ha iniziato benissimo il nuovo anno, in continuità con il precedente. Riappare nella Top Ten Scozzafava del Sersale e poi c’è la novità rappresentata da Cerda del Trebisacce. Infine menzione per Selleslagh: se il Cassano Sybaris resta imbattuto è anche per merito suo.