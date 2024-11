Un’annata così, capita raramente. Così come capita di rado di vedere un bomber che sfonda il muro dei trenta gol. Stagione super da parte di Valentino Azzinnaro, centravanti della DB Rossoblu Luzzi, autentico protagonista nel girone A di Promozione. Le sue reti non sono servite per vincere il campionato, ma l’attaccante cosentino ha fatto alla grande la propria parte, risultando micidiale sotto porta e dal rendimento mostruosamente elevato. D’altra parte i numeri sono rilevanti.

Classifica marcatori

Intanto Valentino Azzinnaro ha trionfato nella graduatoria relativa ai bomber, segnando ben 32 reti. Un bottino messo a segno su un totale di 29 presenze, l’ultima delle quali di pochi minuti. Contro il Mangone, domenica scorsa, ha firmato il 32° gol in campionato e sempre contro il Mangone, ma nella gara di andata, aveva saltato l’unica gara del torneo. Alle sue spalle, nella classifica dei goleador, Simone Caruso dell’Altomonte, fermatosi a quota 19 centri.

La media gol

Due volte è subentrato dalla panchina e in sette occasioni è stato avvicendato. La media gol di Valentino Azzinnaro in campionato è straordinaria, perché segna una rete ogni 73 minuti. Ciò significa che con lui in campo la DB Rossoblu Luzzi parte sistematicamente con un gol di vantaggio rispetto all’avversario. Valentino aveva contribuito alla salvezza della Paolana, la scorsa stagione, con 11 reti in Eccellenza, ma nell’attuale torneo di Promozione è stato devastante.

Tutte bucate

Entrando nel finale della gara con il Mangone (classica sfida di fine stagioni, con motivazioni solo da una parte e tanti panchinari e giovani dall’altra) Valentino Azzinnaro ha finito per conseguire un bel record, perché nella stagione 2023/24 ha fatto gol a tutte le squadre del girone. Ha bucato, insomma, tutte le difese avversarie: fra andata e/o ritorno nessuno è riuscito a contenere super Valentino.

Record sfiorato

Trentadue gol rappresentano un bottino enorme, superiore a quello di Ferracci della passata stagione (il centravanti del Praia Tortora è arrivato a quota 29). Nel girone A di Promozione era da 29 anni che non si verificava la presenza di un bomber capace di sfondare il muro dei trenta gol. L’ultimo a riuscirci fu Pugliese, il quale nella stagione 1994/95 con la maglia del Cirò mise a segno ben 34 reti. Per Azzinnaro, insomma, un record sfiorato di poco, ma questa rimane ugualmente una stagione da ricordare.