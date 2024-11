Ha fatto due gol alla capolista e già questa è una notizia, anche se non sono serviti alla DB Rossoblu per muovere la classifica. Ma Francesco Perrone ricorderà a lungo la partita perduta per 2-3 contro la Dgs Praia Tortora, perché non capita tutti i giorni di segnare con uno zigomo fratturato! Nel finale della gara ha preso un colpo fortuito da un avversario, ma ha voluto calciare ugualmente la punizione, nonostante il dolore. Un tiro con il quale ha mandato il pallone in porta, accorciando così le distanze. Una caparbietà fuori dal comune anche se poi per Perrone non c’è stata la corsa verso la gloria, bensì verso l’ospedale. La sua rimane tuttavia un’altra prestazione di spessore che Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, premia con il primo posto nella giornata numero 17 per quanto riguarda la classifica di rendimento.

A seguire i migliori di giornata sono Santana del Cassano Sybaris, una formazione composta praticamente da soli stranieri, fatta salva qualche eccezione, e da Percopo del Cutro, tornato alla base per aiutare la squadra a risalire la china e a conquistare la salvezza. Bene Maragò, difensore della Soccer Montalto, così come c’è la conferma di Puoli, una volta terzino, adesso bomber della capolista Dgs Praia Tortora. Subito in mostra Crispino, pezzo da novanta del mercato invernale del V.E. Rende e conferma per Sbrissa, difensore della Juvenilia Roseto. Infine punti per Petrone del V.E. Rende, Grupillo dell’Amantea e Politano del Campora.