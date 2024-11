Prestazioni in crescendo, assist e gol. Pietro Coppola sta attraversando un brillante momento di forma e c’è anche la sua firma in questa bella cavalcata della Rossanese, capolista del girone A di Promozione. Il migliore in campo (un gol e due assist) nella recente esaltante sfida contro il Trebisacce è stato proprio lui e quindi Pietro Coppola è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per quanto riguarda la nona giornata di campionato il più bravo è il calciatore bizantino, il quale due giornate addietro si era piazzato nella seconda posizione a conferma di un rendimento sempre elevato. Adesso eccolo in vetta nella nona giornata: sicuramente per Coppola una bella soddisfazione a livello personale, da condividere con i compagni di squadra, lo staff tecnico e la società della Rossanese, che sta compiendo i giusti passi (compreso anche l’aspetto relativo al vivaio) per provare a salire di categoria.

Alle spalle di Coppola troviamo il difensore Basile del Mesoraca, squadra diventata ermetica con il nuovo tecnico Patti in panchina: sono adesso ben quattro gare di fila che non subisce reti, oltre ad aver raccolto il successo più significativo dell’ultima giornata, sbancando largamente il campo del Sersale. Vetrina per Basile, allora, ma tutta la squadra merita un plauso. Il podio del nono turno è quindi completato da Cardamone della DB Rossoblu Luzzi e non solo per la doppietta rifilata al Mirto Crosia. Se gira lui, ne guadagna tutto l’impianto di gioco dei cosentini.

Scorrendo poi la graduatoria dei più bravi, ecco Furiato del Trebisacce, protagonista a Rossano, il portiere De Cicco del Mangone, il quale ha sventato un rigore, Renato Prete della Soccer Montalto, come sempre fra i più bravi. A seguire Storino del San Fili, Galdeano del Cotronei, Bojero del Campora e Selleslagh del Cassano Sybaris. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).