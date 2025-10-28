L'annuncio è arrivato poche ore fa, con lo stesso ds che finora era stato l'anima trainante di questa compagine che adesso deve guardarsi intorno

Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo del tirreno cosentino. Lo Scalea infatti ha annunciato le dimissioni del suo direttore sportivo Antonio Passalacqua. Decisione quasi improvvisa dunque, e che arriva dopo la settima giornata del campionato di Promozione A, che ha visto lo Scalea recuperare due gol al Kratos Bisignano e tornare con un punto in più in classifica.

Dimissioni improvvise

La compagine bianco/stellata, però, è attualmente impelagata nella zona play out, frutto delle due sole vittorie in sette gare disputate. A parte questo, sicuramente è uno scossone il dietrofront del ds Passalacqua che, fino a questo momento, era stato parte attiva e fondamentale del progetto di risalita del club tirrenico. Nelle prossime ore seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti, con uno Scalea che potrebbe certamente vivere momenti migliori e con all'orizzonte la sfida interna contro un Rende in difficoltà e che potrebbe rappresentare la partita del riscatto e della risalita in graduatoria. Non chiare al momento le dimissioni dello stesso Passalacqua, protagonista in estate nella costruzione della rosa, in sinergia con società e il mister Biagio De Domenico, superando inoltre le difficoltà estive all'interno della dirigenza.