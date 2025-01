Il format della Top3 di LaC Sport nel campionato di Promozione girone A ha analizzato e valutato 112 gare suddivise in 14 turni di campionato. Per ogni giornata abbiamo proposto la Top 3, in sintesi quelli che in campo, a prescindere il ruolo, che hanno inciso per il proprio team per coordinamento, prestazioni o realizzazioni. Valutazioni che assegnano 10 punti al primo posto, 7 al secondo e 4 al terzo.

In testa alla classifica generale provvisoria troviamo l’attaccante dell’Altomonte RC Simone Caruso con 20 punti (2 volte al primo posto), immediatamente dopo ecco la rivelazione under del Trebisacce Lugi Furiato, attaccante, con 17 punti (un primo posto e un secondo posto, mentre al terzo posto si piazza l’allenatore del Cotronei Pasquale Laratta con 11 punti (un secondo posto e un terzo posto).

Curiosità in numeri

I punti in palio sono stati sinora 294 che hanno coinvolto 38 soggetti di cui 4 allenatori (10,53%), 6 portieri (15,79%), 6 difensori (15,79%), 3 centrocampisti (7,89) e 19 attaccanti (50,00).

La DB Rossoblù Luzzi con 7 giocatori è la squadra che ha avuto più giocatori nelle proposte settimanali, seguono Altomonte RC e Trebisacce con 4, Cotronei e PLM Morrone invece con 3. Fanalini con una sola nomination Campora, Cassano Sybaris, Mesoraca e Scalea.

In virtù dei piazzamenti dei propri tesserati, l’Altomonte RC è prima con 45 punti, segue DB Rossoblù Luzzi con 43 e Trebisacce con 35. Ultimo l’AEK Crotone con 4 punti.