È arrivato a campionato in corso. È sceso di una categoria per dare una mano di aiuto e anche per trovare maggiore spazio. Simone Tutino aveva iniziato la stagione al Soriano, in Eccellenza, salvo poi passare al Sersale ed è qui che si è messo particolarmente in mostra. Classe 2002, aveva già indossato la casacca giallorossa, in Eccellenza, facendosi apprezzare per costanza di rendimento e affidabilità. Tutte doti che ha conservato anche nella nuova esperienza con il Sersale, dimostrandosi fra l’altro pungente sotto porta. Per lui 4 reti in 17 presenze: niente male per un difensore. Di conseguenza in occasione dell’ultima giornata è Simone Tutino il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Un innesto mirato, da parte del Sersale, con un calciatore di temperamento, propositivo, in grado di farsi valere in entrambe le fasi. Ha ritrovato vecchi amici e un ambiente che ben conosce, facendo al solito la propria parte, con grande attaccamento ai colori sociali e tanta voglia di far bene.

Alle spalle di Tutino ecco Yaya del Cassano Sybaris e Sbrissa del Trebisacce: costanza di rendimento e solidità in entrambi i casi. Bene quindi Gaspar del Sersale, capace di chiudere in doppia cifra la stagione regolare. A proposito di goleador, ecco Renato Prete della Soccer Montalto, uno che parla soltanto con le reti messe a segno. Sotto quest’ultimo aspetto ennesima apparizione nella Top Ten settimanale per Valentino Azzinnaro. Nella stagione attuale il centravanti della DB Rossoblu Luzzi ha mostrato una costanza di rendimento straordinaria, anche perché ha segnato con frequenza e ha fatto gol fra l’altro a tutti gli avversari.

La Top Ten dei più bravi della 30esima giornata è infine completata da Ventura del Mesoraca, Leonori A. del Trebisacce, Nouhoum della Juvenilia Roseto e Caruso S. dell’Altomonte. Adesso non resta che attendere la pubblicazione della classifica generale, per scoprire il vincitore, coloro che sono saliti sul podio e la Top Ten definitiva dei più bravi della stagione.