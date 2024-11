La capolista guidata da Luca Aloisi ha 12 punti di vantaggio sulla squadra di Mario Pascuzzo, seconda in classifica. Domenica per i bizantini sarà dunque una trasferta dal sapore di match point

Cresce l’attesa per quella che si annuncia come il big match del 22esimo turno del campionato di Promozione girone A , previsto per domenica prossima 18 febbraio. Scontro al vertice tra la capolista Rossanese e l’Altomonte RC, seconda in classifica staccata da 12 punti.

Il rammarico per i padroni di casa è palpabile considerando che meno di un mese fa il divario tra le due squadre migliori del torneo si era ridotto a solo 5 punti cresciuto esponenzialmente abbinando all’Altomonte RC le ultime 3 gare tutte perse.

Resta il fascino della gara tra le protagoniste del torneo. Da un lato per l’Altomonte RC, c'è la possibilità di dimostrare la propria caratura e ribadire che solo alcuni episodi da harakiri ne hanno bloccato l’ascesa. Dall’altro, invece, per la Rossanese arriva la concreta, e forse decisiva possibilità, di avvicinarsi al traguardo della promozione nel massimo campionato regionale. La sfida di domenica per i bizantini è infatti un vero e proprio match point.

Per i padroni di casa imprescindibile puntare alla vittoria, un secondo posto da difendere con i denti considerando l’ascesa positiva del DB Rossoblù, diretta inseguitrice a un solo punto di distanza ma con una gara in meno da recuperare il prossimo 28 febbraio a Cotronei.

Nella dichiarazione rilasciata al nostro network dall'allenatore dell'Altomonte Mario Pascuzzo traspare l’importanza che la gara contro la Rossanese rappresenta: «Sappiamo che siamo chiamati a una prestazione importante – afferma il tecnico - non possiamo concedere nulla. Dopo gli ultimi risultati negativi che hanno condizionato la nostra classifica ora è necessario riprendere il passo che per lunghi tratti abbiamo dimostrato di essere nelle nostre corde. Arriva la capolista e non sarà facile ma siamo pronti, in settimana ho visto concentrazione e disponibilità al sacrificio da parte di tutti i miei ragazzi. Il nostro pubblico – conclude mister Pascuzzo - come sempre, sarà l’uomo in più che ci spingerà verso il massimo risultato».

Nella città bizantina, intanto, i tifosi si organizzano per sostenere la squadra nella difficile trasferta. Previsto il sold out per la tribuna a loro riservata. Per mister Luca Aloisi: «Ultimamente ci stiamo esprimendo bene fuori casa - dice -, escludendo la partita contro la DB Rossoblù. Affronteremo questa difficilissima trasferta di Altomonte con la voglia di giocare e fare bene, sappiamo di trovare una squadra con degli elementi validi e con un buon collettivo. Ci affidiamo al nostro dodicesimo uomo in campo sperando che ci sia un'invasione totale dei nostri tifosi per una giornata di sport di spettacolo».