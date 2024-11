La regular season del campionato di Promozione si è conclusa ieri. Nel girone A il Praia Tortora già da qualche settimana aveva conquistato i il salto di categoria. La squadra allenata da Alberto Aita nella prossima stagione calcherà meritatamente i campi del torneo di Eccellenza.

Tre formazioni hanno invece ottenuto invece il pass per gli spareggi play off: Ve Rende, Cassano Sybaris e Soccer Montalto. I biancorossi rendesi chiudendo con un vantaggio superiore ai dieci punti sulla quinta posizione, si sono assicurati un posto nella finale play off del girone A.

La squadra che affronterà il Ve Rende uscirà fuori dalla sfida tra il Cassano, allenato da mister Diego Burgo e la Soccer Montalto, formazione guidata in panchina dal giovane Andrea Pignataro.

Due squadre che hanno mostrato durante l’intero arco del campionato di meritare un posto agli spareggi. Il Cassano è una formazione ricca di calciatori stranieri, vasta è la colonia di sudamericani dal bomber Athos Ferracci, al brasiliano Thiago Pinto, fino ad Acosta arrivato nella città della Sibaritide dall’Ecuador. Da segnalare il rendimento di Ferracci: il calciatore argentino ha messo la sua firma su 29 reti, vincendo la classifica dei marcatori davanti a Renato Prete della Soccer (25) , Angelo Petrone e Andrea Puoli del Praia Tortora (22)

Accesso ai play off più che meritato anche per la Soccer. La squadra con sede nella frazione di Settimo di Montalto Uffugo, si era presentata ai nastri di partenza da neopromossa. Un mix di calciatori giovani e di esperienza hanno portato i rossoblù a centrare un obiettivo già storico. E non sono mancati i gol firmati da un bomber di razza come Renato Prete.

Oltre allo Scandale, retrocede in Prima Categoria anche la Brutium Cosenza. La terza formazione che salutera' il torneo di Promozione uscira' fuori dal play out tra il San Fili e il Cutro.

La classifica finale

Praia Tortora 77

Ve Rende 65

Cassano Sybaris 62

Soccer Montalto 57

Cotronei Caccuri 53

Rossanese 47

Amantea 42

Caraffa 40

Juvenilia 38

Campora 38

Db Rossoblu 34

Montalto 30

San Fili 28

Cutro 27

Brutium Cosenza 16

Scandale 10