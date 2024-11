Gli amaranto chiudono la prima parte di campionato superando di misura il Roccella, la squadra vibonese invece travolge la Pro Pellaro. Rallenta il Saint Michel in casa contro il Melito, non sbagliano Atletico Maida e San Nicola da Crissa

Con le partite disputate ieri, nel quindicesimo turno del campionato calabrese di Promozione girone B, si chiude ufficialmente la prima parte di campionato, al giro di boa è l’Ardore a guidare la classifica laureandosi campione d’inverno al triplice fischio del match disputato in casa del Roccella. Gli amaranto portano a casa i 3 punti al termine di una gara in cui il Roccella ha giocato alla pari e si è vista negare il pareggio dal rigore trasformato dagli ospiti allo scadere. Vince invece in maniera netta il Capo Vaticano, che non molla di un centimetro l’inseguimento alla capolista. Con il 4-0 rifilato alla Pro Pellaro la formazione vibonese sale a quota 34 punti in classifica, solo uno in meno dell’Ardore.

Rallenta la sua corsa il Saint Michel nella sfida interna con il Melito finita con un pari a reti bianche, squadra di casa che chiude il girone d’andata al quarto posto condividendo il miglior attacco fin qui del torneo assieme al Capo Vaticano (33 reti messe a segno). Ad approfittare del mezzo passo falso della squadra di Gioia Tauro sono l’Atletico Maida, che con l’1-0 in casa del Gallico Catona completa il sorpasso sulla formazione pianigiana, e il San Nicola da Crissa, che chiude l’anno solare in zona playoff grazie alla vittoria in trasferta contro il Bivongi Pazzano.

Nei piani bassi della classifica continua la striscia negativa dello Sporting Catanzaro Lido, alla sua quarta sconfitta consecutiva maturata in casa del Melicucco per 3-0. Otto sconfitte su 15 partite giocate e seconda peggior difesa del campionato per i giallorossi con 33 reti subite, solo il Roccella ha fatto peggio fin qui con 46 gol incassati e 13 sconfitte. Torna in zona playout il Bianco sconfitto dalla Deliese e superato in classifica da Virtus Rosarno e Melicucco. Lascia spazio alle festività il campionato di Promozione che tornerà, per la sedicesima giornata, il 7 gennaio 2024.