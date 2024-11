Trentuno reti segnate, nessun pareggio e diverse conferme nel corso della quattordicesima giornata del girone B di Promozione; a cominciare dalle prime due della classe: Ardore e Capo Vaticano. Gli amaranto proseguono la loro corsa in testa alla classifica grazie al 4-0 rifilato al Bianco, a decidere il match la tripletta di un incontenibile Bruzzaniti e la rete del neo acquisto Zampaglione. La squadra allenata da Criaco si porta così a quota 32 punti, solo uno in più dal Capo Vaticano che vince 2-0 nel derby al vertice in casa del San Nicola Da Crissa che, prima d’ora, tra le mura amiche dello stadio Marzano di Vibo Marina aveva sempre vinto da inizio campionato.

Sale a trentatré il conto delle reti messe a segno dal Saint Michel, miglior attacco e un’altra importante vittoria per la squadra di Gioia Tauro che cala il poker in casa della Pro Pellaro con la doppietta del capocannoniere del campionato Jaiteh e i gol di Lazzarini e Valensisi. Vittoria che consolida il terzo posto a quota 28 punti, gli stessi dell’Atletico Maida che ottiene la sua terza vittoria consecutiva battendo in casa il Caraffa. Appena fuori dalla zona playoff il Gallico Catona, che esce sconfitto per 2-1 dallo stadio “Saverio Spinella” di Melito Porto Salvo consegnando al Melito 3 punti fondamentali in ottica salvezza.

Restando al discorso salvezza, arriva la terza sconfitta consecutiva per lo Sporting Catanzaro Lido che, in casa, non riesce a superare il Bivongi Pazzano in uno scontro diretto che vede invece la formazione ospite superare in classifica i giallorossi portandosi a 13 punti. Da registrare in questo quattordicesimo turno la prima vittoria in campionato del Roccella, che dopo l’unico punto, ottenuto nella prima stagionale contro il Bianco, conquista il bottino pieno in casa della Virtus Rosarno. Roccella che nel prossimo turno sarà impegnata in uno scontro testa coda con la capolista Ardore.

I risultati

Melito-GallicoCatona 2-1

Sporting Cz Lido-Bivongi Pazzano 2-4

Virtus Rosarno-Roccella 2-3

Pro Pellaro-Saint Michel 0-4

San Nicola da Crissa-Capo Vaticano 0-2

Ardore-Bianco 4-0

Maida-Caraffa 3-0

Deliese-Melicucco 3-1

La classifica

Ardore 32

Capo Vaticano 31

Saint Michel 28

Maida 28

San Nicola da Crissa 24

Gallico Catona 23

Caraffa 19

Pro Pellaro 19

Deliese 18

Bianco 17

Virtus Rosarno 15

Melicucco 15

Melito 14

Bivongi Pazzano 13

Sporting Cz Lido 11

Roccella 4

Il prossimo turno

Bianco - Deliese

Bivongi Pazzano - San Nicola da Crissa

Caraffa - Virtus Rosarno

Capo Vaticano - Pro Pellaro

GallicoCatona - Maida

Melicucco - Sporting Cz Lido

Roccella - Ardore

Saint Michel - Melito