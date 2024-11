Una vetta che continua a non voler padroni fissi quella del campionato di Promozione, Girone B e che, nelle ultime settimane, è cambiata costantemente. Alla fine di questa ottava giornata, infatti, a prendersi la vetta è stata la Virtus Rosarno e adesso sta alla formazione di mister Panarello cercare di difenderla. Continua a stupire invece il Gioiosa Ionica che vince in casa dell'Africo e adesso è al secondo posto in classifica. In agguato, dietro, Val Gallico, Deliese e Stilomonasterace. Intenso come sempre il turno di Promozione e, come ormai settimanalmente accade, ecco il podio scelto dalla redazione sportiva di LaC News24 che premia i tre migliori giocatori della settimana con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto.

Il podio

Nel giorno della conquista della vetta della Virtus Rosarno, tra i protagonisti più brillanti spicca certamente Tomas Alvarez. Nel 4-1 rifilato al Melicucco, infatti, spicca l'estro e la fantasia dell'argentino che partecipa al poker amaranto con un gol ma impreziosisce la sua prestazione con giocate di rilievo. Dopo la vetta in campionato della Virtus Rosarno, ecco la vetta nel podio settimanale del suo rappresentante più brillante.

Secondo posto e sette punti incassati per una new entry di questa speciale graduatoria. Prima convocazione infatti per il portiere del Gioiosa Ionica Domenico Columbro. Il classe 2004, infatti, è provvidenziale nella pesante vittoria del suo Gioiosa Ionica in casa dell'Africo. Sul risultato di 1-2 in favore della sua squadra, dunque, mantiene la freddezza neutralizzando un calcio di rigore di Bruzzaniti (non l'ultimo arrivato) evitando così una piega meno felice. Una parata che vale quanto la doppietta del compagno di squadra Hugo Bargas: ovvero il secondo posto.

Chiude il podio Fabio Sapone. Il centravanti della Pro Pellaro, infatti, è ancora una volta decisivo per le sorti dei bianconeri. Nel match salvezza contro il Caraffa, l'attaccante ribalta la situazione dopo che gli avversari erano andati sul doppio vantaggio, risucchiando i ragazzi di mister Verbaro nelle sabbie mobili dei playout. Un gol allo scadere del primo tempo e un altro al fotofinish tolgono le castagne dal fuoco ai bianconeri. Terzo posto e quattro punti per lui.