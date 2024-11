La partita si sblocca dopo 10 minuti con il vantaggio neroverde firmato da La Torre. Pareggia poco dopo la formazione amaranto con Gonzalo Dure. Al triplice fischio esulta la squadra vibonese che mantiene il primo posto in classifica

Termina sul risultato di 1-1 il big match della diciannovesima giornata del campionato di Promozione, girone B, tra Ardore e Capo Vaticano. Le due squadre scese in campo allo stadio comunale di Ardore Marina sono arrivate all'attesissima sfida da prime due della classe, con la formazione vibonese avanti di un punto dopo il sorpasso sulla formazione amaranto avvenuto la scorsa settimana.

La partita si sblocca dopo soli 10 minuti, quando Tripodi si porta dentro l'area dall'out di sinistra ed esegue un bel cross a giro su cui si avventa La Torre, che a un metro dalla linea di porta batte l'estremo difensore dell'Ardore Beltramella. La reazione dell'Ardore è immediata e dopo due minuti Zampaglione mette la palla in rete ma il gol non viene convalidato dall'arbitro perché la palla era uscita dalla linea di fondo prima dell'assist di Bruzzaniti.

La rete del pareggio non tarda però ad arrivare, il calcio d'angolo battuto da Huerta trova il colpo di testa di Gonzalo Dure che supera il portiere neroverde e fissa il punteggio sull'1-1. Risultato che non cambia e partita che vede la formazione di casa creare di più rispetto agli ospiti senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. Al 93' il Capo Vaticano esulta per una rete che arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco.

Il triplice fischio arriva al 94' dopo un tiro dal limite dell'area di Bottiglieri, parato da Piccolo. Esulta il Capo Vaticano che resta al comando della classifica, l'Ardore rimane dietro di un punto ma la prestazione della formazione amaranto ha confermato, una volta ancora, la sua forza. La lotta per il primo posto è ancora tutta da scrivere e la sensazione è che entrambe le formazioni si daranno battaglia fino alla fine.