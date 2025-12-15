Vittoria pesantissima in ottica salvezza per l'Atletico Maida che, in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Promozione B, batte il Melito in quello che era appunto uno scontro diretto. I giallorossi rimangono dunque sopra la superficie play out, piegando i gialloblù ma non senza qualche spauracchio: succede tutto nella ripresa con il vantaggio iniziale da parte degli ospiti con Gallo, alla mezz'ora pareggia i conti Giovanni Foderaro e, quasi allo scadere, Persico regala il successo e il sorriso.

Parla il ds Foderaro

Sul match si è espresso il direttore sportivo giallorosso, Marco Foderaro, ai microfoni di LaC News24: «Innanzitutto devo fare i complimenti al Melito perché, dalla squadra che è, non so come sia possibile che abbia solamente sette punti in classifica. Dal canto nostro, nella ripresa abbiamo disputato un'ottima prova e, dopo il gol, loro sono rimasti costantemente nella propria metà campo. Non abbiamo rischiato nulla e alla fine siamo stati bravi a portarla a casa».

Adesso l'ultimo impegno del 2025 contro il Capo Vaticano: «Ora concentriamoci sull'ultimo impegno del girone di andata - prosegue il ds - sperando di fare risultato e poi tireremo le somme. Non sembra, ma stiamo facendo bene e siamo anche oltre le aspettative iniziali».