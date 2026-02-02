Importante boccata d'ossigeno per l'Atletico Maida che, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, batte 2-0 il Val Gallico. Eppure la gara non era affatto semplice, soprattutto considerando l'avversario, ma alla fine i giovani ragazzi di mister Peppe Saladino l'hanno portata a casa e mantenendosi sopra la soglia play out. Di 2-0 il risultato finale con le reti, entrambe nel primo tempo, di Grande e Scalese.

Parla Saladino

Nel post match si è espresso il tecnico Giuseppe Saladino, ai microfoni di LaC News24: «Cerchiamo innanzitutto di tenerci lontani dalla zona calda, l'unico modo che abbiamo é lavorare con passione e professionalità». L'avversario, come detto, non era di quelli semplici, ma lo stesso Atletico Maida quest'anno ha alternato momenti di strepitosi exploit a blackout giovanili: «Abbiamo incontrato un avversario forte - continua Saladino - costruito per i vertici della classifica e con un tecnico preparato e dei calciatori importanti, noi però abbiamo disputato una grande partita ma ora bisogna continuare su questa via perché la squadra è giovane e per questo deve stare costantemente sul pezzo, lavorando serenamente durante la settimana».

Salvezza tre punti più vicina e con una squadra così giovane, per Saladino, sarebbe senz'altro una soddisfazione doppia: «Ci sono ragazzi già seguiti da squadre di categorie superiori, salvezza e valorizzazione dei ragazzi per me é grande motivo d'orgoglio».